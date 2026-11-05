Στο ποδόσφαιρο, όπως και στη ζωή, υπάρχουν στιγμές που ξεχωρίζουν. Στιγμές που κάποιοι φοράνε το σμόκιν της δόξας και άλλοι ντύνονται με το βαρύ… παλτό της αποτυχίας. Κάθε παιχνίδι γεννά ήρωες και αντι-ήρωες, σωστές επιλογές και καταστροφικά λάθη. Σε αυτή τη στήλη θα ξεχωρίζουμε εκείνους που άξιζαν τα φώτα της προβολής κι εκείνους που καλύτερα θα είναι να μείνουν στη σκιά. Γιατί η μπάλα δεν ξεχνά, ούτε κι εμείς.

Η γκαρνταρόμπα του «Παίξε Μπάλα» βρέθηκε στο ιστορικό παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης στη Νέα Φιλαδέλφεια και είδε τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς να κοιτάνε στα μάτια για 90 λεπτά τον Εμπαπέ και την παρέα του.

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