Η Ρόμα κινδυνεύει με τιμωρία λόγω των οπαδών της και ενδέχεται να την εκτίσει στον αγώνα εναντίον της ΑΕΚ που θα διεξαχθεί στις 19/1 (22:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Συγκεκριμένα, σοβαρές καταγγελίες για τη συμπεριφορά οπαδών των «Ρωμαίων» ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, μετά την ισοπαλία 2-2 με την Παρί Σεν Ζερμέν στο «Παρκ ντε Πρενς», για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

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