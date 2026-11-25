Σκοπός του Ολυμπιακού είναι να δείξει την ποιότητά του και να πάρει τους τρεις βαθμούς στον αγώνα με τη Μίλαν όπως δήλωσε ο Λορέντσο Πιρόλα στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του παιχνιδιού με τους «ροσονέρι» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» που θα διεξαχθεί στις 26/11 (19.45), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

«Υπόσχομαι ότι, όπως σε κάθε παιχνίδι, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να δείξουμε το πάθος μας για τον σύλλογο. Θα παλέψουμε, είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Αύριο θέλουμε να δείξουμε την ποιότητά μας και να ολοκληρώσουμε το παιχνίδι με τους τρεις βαθμούς», δήλωσε ο Ιταλός αμυντικός των «ερυθρόλευκων».

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