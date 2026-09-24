Η σκέψη υπάρχει, αλλά όχι για τώρα. Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για την προοπτική να καθίσει κάποια στιγμή στον πάγκο της Εθνικής Σερβίας αφήνοντας ανοιχτό ένα ενδεχόμενο που όπως φαίνεται αποτελεί και προσωπική του επιθυμία.

Ο προπονητής τη ΑΕΚ παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στην εκπομπή «Super Indirektno kod Popa i Milana» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στη σχέση των ποδοσφαιριστών με το εθνόσημο και στη σημασία που έχει για τον ίδιο, η παρουσία στην Εθνική ομάδα.

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