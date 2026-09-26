Φαν Μπόμελ και Ζιντάν έκαναν ιδανικό ξεκίνημα στον πάγκο των εθνικών Βελγίου και Γαλλίας αντίστοιχα, την ώρα που ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είδε την πρεμιέρα του στη «Σκουάντρα Αντζούρα» να εξελίσσεται σε ναυάγιο.

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» υπέταξαν την εθνική Ιταλίας με 2-0 σκορ στο Ολίμπικο στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του Nations League και έβαλαν δύσκολα με το «καλημέρα» στον Ρομπέρτο Μαντσίνι. Το σκορ άνοιξε στο 20′ μετά από υπέροχη ατομική ενέργεια ο Γκοτς, ενώ το τελικό 2-0 διαμόρφωσε στο 69′ ο Λουκεμπάκιο με ένα δυνατό μακρινό σουτ.

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