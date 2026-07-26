Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, προχώρησε σε μία ακόμη αμφιλεγόμενη κίνηση, καθώς απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή προς τον πρόεδρο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA), Κλαούντιο Τάπια, εν μέσω έρευνας που διεξάγεται για τα επεισόδια μετά τον τελικό με την Ισπανία.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η διαρροή της συγχαρητήριας επιστολής του προέδρου της FIFA προς τον Κλαούντιο Τάπια, την ώρα που η FIFA συνεχίζει να διεξάγει έρευνα σχετικά με όλα όσα έλαβαν χώρα στο χορτάρι του «MetLife», μετά το τελευταίο σφύριγμα του τελικού του Μουντιάλ, ανάμεσα στην Ισπανία και την «Αλμπισελέστε».

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