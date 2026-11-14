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Οικογενειακό δίτερμα περιελάμβανε η προπόνηση του Σαββάτου (14/11) για τους ποδοσφαιριστές του Ηρακλή, με τον Βάλτερ Ματζάρι να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα.

Στα ευχάριστα των τελευταίων ημερών καταγράφεται η επιστροφή του Γιώργου Γιαννούτσου σε πλήρεις ρυθμούς προπονήσεων, ενώ ο Νεμάνια Ραντόγια συνεχίζει ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης.

Η επόμενη προπόνηση των «κυανόλευκων» είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (16/11) στις 15:00.