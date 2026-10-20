Ο Άρης ευνοήθηκε σκανδαλωδώς από την διαιτησία του κ. Ντάουλα στον αγώνα με την Κηφισιά Tutu Deals, που έγινε στις 18/10 στο γήπεδο Απόστολος Νικολαΐδης και βρήκε νικήτρια την ομάδα της Θεσσαλονίκης με 2-1.

Αυτό υποστήριξε ο σχολιαστής διαιτησίας Αριστομένης Κουτσιαύτης, ο οποίος στην εκπομπή Grande League του OPEN, έκανε σφοδρή κριτική στον διαιτητή του αγώνα κ. Ντάουλα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr