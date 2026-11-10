Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ, άνοιξε (9/11) τις «Συναντήσεις Επιμόρφωσης για Προπονητές Ποδοσφαίρου», που διοργανώθηκαν από την Επιτροπή Προπονητών της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Λα Ριόχα.

Περισσότεροι από 100 προπονητές, κατέκλυσαν την Αίθουσα Δεξιώσεων και Εκθέσεων του «Riojaforum» για να παρακολουθήσουν την ομιλία του Βάσκου πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με τη μεθοδολογία, την τακτική και τη διαχείριση των αποδυτηρίων.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απάντησε σε ερωτήσεις του κοινού, καλύπτοντας έξι βασικούς άξονες: την καριέρα του ως προπονητής, το στυλ παιχνιδιού και την τακτική του, τη μεθοδολογία, την ηγεσία και τη διαχείριση των αποδυτηρίων, την κατάσταση του σύγχρονου ποδοσφαίρου, ενώ αναφέρθηκε με νοσταλγία στο διάστημα που πέρασε στη Λα Ριόχα ως ποδοσφαιριστής της Λογκρονιές.

Με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στους πάγκους, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπάρ τόνισε ότι παραμένει πιστός στην ίδια φιλοσοφία και προσέγγιση που είχε όταν ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην κατηγορία «Regional Preferente», μια τοπική κατηγορία χαμηλότερου επιπέδου.

«Παραμένω πιστός στο στυλ μου», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι ήταν εκείνη την περίοδο που συνειδητοποίησε πόσο καθοριστικό είναι να εξασφαλιστεί η δέσμευση κάθε μέλους ενός συλλόγου και μιας ομάδας, προκειμένου να επιτευχθεί η επιτυχία.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκαθάρισε ότι «για να κερδίσεις τη δέσμευση των παικτών, των μελών της διοίκησης και των φιλάθλων, το πρώτο άτομο που πρέπει να είναι αφοσιωμένο και να δίνει το παράδειγμα είναι ο προπονητής».

Αναλογιζόμενος την εξέλιξη του ποδοσφαίρου, ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού δήλωσε: «Ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι στους ανθρώπους και ο τρόπος που τους προπονείς παραμένουν ίδιοι. Αυτό που αλλάζει είναι όλα όσα περιβάλλουν το άθλημα».

Μιλώντας για τη διαχείριση ομάδας και την ηγεσία, ο Βάσκος προπονητής δήλωσε ότι, για τον ίδιο, η εμπιστοσύνη είναι το κλειδί. «Μου αρέσει να εμπιστεύομαι τους ανθρώπους που στελεχώνουν το προπονητικό μου επιτελείο, τους παίκτες μου και όλους όσους συμμετέχουν στο εγχείρημα. Όπου κι αν πήγα, έδειξα πάντα εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που βρίσκονταν ήδη εκεί. Αν προσφέρεις εμπιστοσύνη, την εισπράττεις πίσω».

Κλείνοντας, ο Μεντιλιμπάρ έδωσε μια συμβουλή στους παρευρισκόμενους: «Το βασικό κίνητρο ενός προπονητή πρέπει να είναι η ειλικρινής αγάπη για αυτό που κάνει, ένα πραγματικό πάθος για την προπονητική».