Η οικογένεια του Παναθηναϊκού, αλλά και το ελληνικό ποδόσφαιρο βυθίστηκε από το πρωί της Πέμπτης 16 Απριλίου 2026 στο πένθος, με τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Γονιού.

Και δεν ήταν μόνο το γεγονός, ότι ο εκλιπών τίμησε για 11 χρόνια τη φανέλα του Παναθηναϊκού και πήρε μαζί του 4 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα.

Και όπως ανέφερε στο σημείωμά της για τον 79χρονο άσο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ήταν πρωταγωνιστής του νταμπλ το 1969 ενώ ήταν μέλος και της χρυσής ομάδας του 1971 που έφτασε στον τελικό του Γουέμπλεϊ, ενώ κατέκτησε ως αρχηγός της ομάδας και το Βαλκανικό Κύπελλο του Παναθηναϊκού.

