Στην Αθήνα βρίσκεται πλέον ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος αναλαμβάνει και επίσημα την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, ανοίγοντας τη νέα σελίδα στον «ερυθρόλευκο» πάγκο μετά την απομάκρυνση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο 55χρονος Βάσκος τεχνικός έφθασε στην ελληνική πρωτεύουσα μετά τα μεσάνυχτα και μέσα στην διάρκεια της σημερινής ημέρας αναμένεται να ολοκληρώσει τα διαδικαστικά, ώστε να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να ανακοινωθεί επίσημα από την ΠΑΕ.

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