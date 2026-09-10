Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ είναι ο αντικαταστάτης του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού και ενδιαφέρον έχει να μάθουμε τι έχουν πει για αυτόν σπουδαίοι προπονητές.

Τεχνικοί καταξιωμένοι, πετυχημένοι, ακριβοπληρωμένοι και διεθνούς εμβέλειας, έχουν μιλήσει κατά καιρούς εγκωμιαστικά για τον Βάσκο ο οποίος επί της ουσίας όλη την ποδοσφαιρική του διαδρομή την έχει διανύσει στη Ρεάλ Σοσιεδάδ τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής.

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