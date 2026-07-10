Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ένα βήμα πριν από το να ολοκληρώσει μία από τις σημαντικότερες μεταγραφικές του κινήσεις καθώς οι διαπραγματεύσεις με τη Λουντογκόρετς για την απόκτηση του Πέταρ Στάνιτς έχουν μπει στην τελική ευθεία και όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν πως η συμφωνία βρίσκεται προ των πυλών του…λιμανιού.

Ο 25χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός αποτελεί βασική επιλογή των Πειραιωτών για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και οι δυο πλευρές συνεχίζουν τις επαφές προκειμένου να διευθετηθούν οι τελικές λεπτομέρειες.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr