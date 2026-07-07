Στο σύντομο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό αναφέρθηκε ο Ράφα Μπενίτεθ, σε ακόμα μία συνέντευξή του, περιγράφοντας παράλληλα τις συνθήκες εργασίας των προπονητών στην Ελλάδα.

Όπως τόνισε, όταν ανέλαβε τον Οκτώβριο αρχικός στόχος ήταν η είσοδος στην πρώτη τετράδα. Συνέχισε λέγοντας, ότι η ομάδα, από την 7η θέση, ανέκαμψε, έφτασε μέχρι τους «16» του Europa League, πραγματοποιώντας την καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία του συλλόγου τα τελευταία 16 χρόνια, και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

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