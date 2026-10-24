Πανέτοιμος είναι ο Παναθηναϊκός για την κυριακάτικη αναμέτρηση πρωταθλήματος με τον Βόλο.

Οι πράσινοι, οι οποίοι στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας θα έχουν την υποστήριξη 15.000 οπαδών τους, ολοκλήρωσαν χωρίς απρόοπτα την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με τους Θεσσαλούς, με τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς να επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς και να τίθεται στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ.

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