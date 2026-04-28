Σε τροχιά διοικητικών εξελίξεων μπαίνει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για τις 18 Μαΐου 2026. Κεντρικό θέμα της ημερήσιας διάταξης θα είναι η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια περίοδο όπου επιχειρείται αναδιοργάνωση σε ανώτατο επίπεδο.

Κομβικό στοιχείο των αλλαγών αποτελεί η επίσημη ενσωμάτωση του Στέφανος Γιουρέλη στο νέο σχήμα, ο οποίος έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου από τις 20 Απριλίου. Ο Γιουρέλης έρχεται να καλύψει τον ρόλο του CEO, θέση που μέχρι πρότινος κατείχε παράλληλα με την προεδρία ο Γιάννης Αλαφούζος, σηματοδοτώντας έναν πιο διακριτό διαχωρισμό αρμοδιοτήτων στη διοίκηση.

