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O Παναθηναϊκός, έστω κι αν ζορίστηκε, επιβλήθηκε την Πέμπτη με 3-1 της Κηφισιάς και έκανε το «3 στα 3» στο νέο πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.
Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν ένα βίντεο με όλα όσα κατέγραψε η κάμερά τους από την εξ αναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής, στην οποία η ομάδα του Λέτο ήταν αξιόμαχη.
We On Go 3×3 💪#Panathinaikos #PAOFC #slgr #PAOKIF pic.twitter.com/3GCevDhlFD
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) September 11, 2026