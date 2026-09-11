O Παναθηναϊκός, έστω κι αν ζορίστηκε, επιβλήθηκε την Πέμπτη με 3-1 της Κηφισιάς και έκανε το «3 στα 3» στο νέο πρωτάθλημα, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «πράσινοι» δημοσίευσαν ένα βίντεο με όλα όσα κατέγραψε η κάμερά τους από την εξ αναβολής αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής, στην οποία η ομάδα του Λέτο ήταν αξιόμαχη.