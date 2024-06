To πρώτο του φιλικό επί αυστριακού εδάφους δίνει αυτήν την ώρα (COSMOTE SPORT 1 HD) ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στο Σλάντμινγκ την ερασιτεχνική Ουνιόν Χάουζ.

Ο νέος προπονητής του «τριφυλλιού», Ντιέγκο Αλόνσο στο εν λόγω ματς δεν έχει στην διάθεσή του τον τραυματία Ιωαννίδη, που βρίσκεται στην Αθήνα, τον Μπάλντοκ καθώς η Σέφιλντ δεν του επιτρέπει να προπονηθεί ακόμα με τη νέα του ομάδα, τους Κλεϊνχέισλερ, Μαξίμοβιτς, Μλαντένοβιτς, Σπόραρ, Τσέριν και Βέρμπιτς που είχαν -ή έχουν- υποχρεώσεις στο Euro και πιθανότατα τους Μάγκνουσον και Πάλμερ-Μπράουν, για να προφυλαχθούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην πρώτη του ενδεκάδα ως τεχνικός του Παναθηναϊκού ο Ουρουγουανός επέλεξε τους εξής: Ο Λίλο είναι στην εστία με τους Κάτρη, Γεντβάι, Τσόκαι, Κυριόπουλο να συνθέτουν την τετράδα στην άμυνα.

Οι Ζέκα, Νίκας, Τρουιγιέ βρίσκονται στον άξονα, ενώ οι Μαντσίνι, Τζούριτσιτς και Θ. Νταμπίζας είναι στην τριάδα της επίθεσης.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Kαρακασίδης, Βαγιαννίδης, Πέρεθ, Σένκεφελντ, Αϊτόρ, Γερεμέγιεφ, Βιλένα, Αράο, Μπρέγκου, Φικάι

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Mόλις στο πρώτο λεπτό ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ με τον Τζούριτσιτς, ο οποίος βρήκε δίχτυα με σουτ στην κίνηση.

Στο 12ο λεπτό οι «πράσινοι» διπλασίασαν τα τέρματά τους, με τον Νίκα να πλασάρει ιδανικά τον τερματοφύλακα της Ουνιόν, μετά από εξαιρετική κάθετη του Τρουιγιέ, ενώ στο αμέσως λεπτό ο Τζούριτσιτς, με το δεύτερο προσωπικό του γκολ, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0.

Στο 28′ ο Τζούριτσιτς βρήκε και πάλι δίχτυα, κάνοντας χατ-τρικ στο φιλικό, με τους Μαντσίνι και Νταμπίζα να σκοράρουν επίσης στο 35′ και στο 40′ αντίστοιχα, για το 6-0 του «τριφυλλιού» στο πρώτο μέρος.

Παναθηναϊκός-Ουνιόν Χάουζ 6-0

Γκολ: 1′, 13′, 28′ Τζούριτσιτς (Παναθηναϊκός), 12′ Νίκας (Παναθηναϊκός), 35′ Μαντσίνι (Παναθηναϊκός), 40′ Νταμπίζας (Παναθηναϊκός)

Κίτρινες: Τρουιγιέ (Παναθηναϊκός)

Κόκκινες:

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λίλο, Κάτρης, Γεντβάι, Κυριόπουλος, Ζέκα, Τσοκάι, Τρουιγιέ, Νίκας, Μαντσίνι, Τζούρισιτς, Νταμπίζας

First 11 for the first game of the season ☘️#Panathinaikos #Preseason24_25 pic.twitter.com/9HkZeg7Pt8

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 29, 2024