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Επί ποδός ο Παναιτωλικός αναζητώντας τον διάδοχο του Γιάννη Αναστασίου. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης βρίσκεται αυτή την στιγμή στην κορυφή της λίστας των Αγρινιωτών και συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες από τις διαθέσιμες επιλογές. Οι διοικούντες τον σύλλογο έχουν προσεγγίσει τον έμπειρο προπονητή, επιχειρώντας να διερευνήσουν τις προϋποθέσεις μιας συνεργασίας που θα αποτελούσε κίνηση με ξεκάθαρο στίγμα φιλοδοξίας.
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