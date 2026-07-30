Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε πανηγυρικά στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς επικράτησε 2-0 της Ντιναμό Κιέβου στην Τούμπα με τον Κωνσταντέλια να σκοράρει δύο φορές.

Τα γκολ στο τέλος του πρώτου μέρους και στο ξεκίνημα του δεύτερου έστειλαν τον «Δικέφαλο» στην επόμενη φάση της διοργάνωσης με δύο νίκες, καθώς ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει και στο πρώτο ματς στην Πολωνία με σκορ 3-2.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr