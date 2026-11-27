Σε συζητήσεις για την απόκτηση του Ολακούνλε Ολουσεγκούν από τη Ροστόφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ…

Όπως αποκαλύπτει ο Γερμανός δημοσιογράφος Μπούρλε Τζούνιορ, ο 24χρονος Νιγηριανός εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στα άκρα της επίθεσης φέρεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον τριών συλλόγων με το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ να είναι το πιο προχωρημένο σε σχέση με εκείνο των υπόλοιπων δύο ομάδων.

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