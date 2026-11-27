Οι φίλοι του Ολυμπιακού υποδέχτηκαν τη Μίλαν στο «Γ.Καραϊσκάκης» με… άρωμα La Casa De Papel και φρόντισαν να ξυπνήσουν μνήμες από το παρελθόν.

Λίγο πριν τη σέντρα της σπουδαίας αναμέτρησης της ομάδας του Πειραιά με τους «ροσονέρι», οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί ύψωσαν ένα εντυπωσιακό κορεό εμπνευσμένο από τη δημοφιλή ισπανική σειρά, με το μήνυμα «Ti ricordi di me?» (Με θυμάσαι;), το οποίο παραπέμπει… στον Δεκέμβριο του 2018.

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