Ο ΟΦΗ δεν ταξιδεύει φέτος στην Ευρώπη ως περαστικός. Το 2-0 επί της Χάποελ Μπερ Σεβά στο Βουκουρέστι, με γκολ των Πούγγουρα και Φούντα, του έδωσε έξι βαθμούς και κάτι ακόμη πιο πολύτιμο: Tο δικαίωμα να ονειρεύεται μέχρι τέλους. Απόψε (26/11, 22:00) το όνειρο συναντά μία παραδοσιακή δύναμη της ηπείρου, την Άντερλεχτ, στο Παγκρήτιο, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

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