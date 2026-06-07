Ο Ράζβαν Λουτσέσκου αποτελεί τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Με δυο πρωταθλήματα και δύο κύπελλα, ο Ρουμάνος τεχνικός ηγέτης, δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν άλλο στο παρελθόν.

Μάλιστα την σεζόν 2018-19 ο Λουτσέσκου οδήγησε αήττητο τον ΠΑΟΚ στον τρίτο του τίτλο πρωταθλήματος και πρώτο μετά από 34 χρόνια. Στις 11 Μαΐου 2019 κατέκτησε και το Κύπελλο Ελλάδας επικρατώντας της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ με 1-0 και οδηγώντας την ομάδα του στο πρώτο και μοναδικό νταμπλ της ιστορίας της.

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