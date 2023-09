Ο Γερμανός παράγοντας, αποτελεί παρελθόν από την θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου του Άγιαξ και πλέον οι διοικούντες του προσεχή αντίπαλο της ΑΕΚ στο Europa League, βρίσκονται σε αναζήτηση του αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η ολλανδική ιστοσελίδα «NOS», η απόλυση του Μίσλιντατ δεν αποτελεί και τόσο μεγάλη έκπληξη, δεδομένου ότι χρεώνεται σωρεία κάκιστων μεταγραφικών επιλογών μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και μία σκοτεινή ιστορία γύρω από την μεταγραφή του Μπόρνα Σόσα, στην οποία ο ατζέντης του Κροάτη αριστερού μπακ φέρεται να είναι μέτοχος / συνεργάτης του Μίσλιντατ σε εταιρία στατιστικής ανάλυσης που έχει ο πρώην τεχνικός διευθυντής της Στουτγκάρδης.

Ajax has ended the collaboration with Director of Football Sven Mislintat with immediate effect. The lack of broad support within the organisation is the reason behind this decision.

