Ο διάσημος τενίστας και Oλυμπιονίκης Νόβακ Τζόκοβιτς κατήγγειλε σε συνέντευξή του, που κάνει το γύρο του κόσμου σήμερα, ότι το 2022 τον δηλητηρίασαν, όταν είχε ταξιδέψει στην Αυστραλία για το Grand Slam. Ο ίδιος εξήγησε ότι έμεινε υπό περιορισμό επειδή αρνήθηκε σθεναρά να κάνει εμβόλιο κατά του Covid19 και κατόπιν απελάθηκε.

«Είχα κάποια προβλήματα υγείας. Και συνειδητοποίησα ότι σε αυτό το ξενοδοχείο στη Μελβούρνη με τάιζαν με κάποιο φαγητό που με δηλητηρίασε. Ποτέ δεν το έχω πει αυτό δημόσια, όμως όταν επέστρεψα στη Σερβία τότε, είχα ανακαλύψει ότι είχα ένα πραγματικά υψηλό επίπεδο βαρέως μετάλλου. Είχα πολύ υψηλά επίπεδα μολύβδου και υδραργύρου», τόνισε ο θρυλικός «Νόλε» σε συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του περιοδικού «GQ».

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι το φαγητό που του σέρβιραν ήταν μολυσμένο απάντησε πως «αυτός είναι ο μόνος τρόπος».

Εξάλλου, μιλώντας για τον τότε αποκλεισμό του από το Australian Open, επειδή δεν είχε εμβολιαστεί κατά του Covid, ο Τζόκοβιτς απάντησε: «Ήταν πολιτικό θέμα, όχι υγειονομικό. Δεν είμαι υπέρ ή κατά των εμβολίων. Είμαι υπέρ της ελευθερίας επιλογής για το σώμα μας».

Όσον αφορά στο πότε θα βάλει τέλος στην καριέρα του; «Σκέφτομαι περισσότερο το πώς, παρά το πότε. Αν δω ότι οι προκλήσεις των Grand Slam γίνονται όλο και πιο δύσκολες, τότε ίσως έρθει η ώρα. Αλλά προς το παρόν νιώθω καλά και συνεχίζω. Ο πατέρας μου προσπαθεί εδώ και καιρό να με κάνει να αποσυρθώ. Όμως σέβεται την απόφασή μου να συνεχίσω. Με ρωτά: “Τι άλλο θέλεις να πετύχεις;», ανέφερε.

