Το «Stade de France» μπορεί να μην έχει συγκεντρώσει αρκετό κόσμο για την αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ισραήλ, με μπόλικα κομμάτια της εξέδρας να είναι άδεια, ωστόσο δεν έλειψαν τα ευτράπελα.

Οπαδοί των γηπεδούχων και των φιλοξενούμενων συνεπλάκησαν και έπεσε αρκετό ξύλο, με τις δυνάμεις της αστυνομίας να προσπαθούν να τους απωθήσουν.

Τελικά, μετά από μερικά λεπτά έντασης και την παρέμβαση των ψυχραιμότερων αλλά και των αρχών, τα πνεύματα ηρέμησαν.

Footage from inside the Stade de France show a fight, reportedly involving around 50 individuals, according to RMC Sport, between France fans and individuals brandishing an Israeli flag. pic.twitter.com/7CPE0jJKT6

— Get French Football News (@GFFN) November 14, 2024