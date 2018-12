Λονδίνο: Κάθε γωνιά του και μια μοναδική εμπειρία

» είπε ο σπουδαίος Άγγλος συγγραφέας Samuel Johnson το 1777 και η πόλη αυτή έχει ακόμη τη δύναμη να εμπνέει και να συναρπάζει.Μια επίσκεψη στο Λονδίνο αποτελεί εμπειρία ζωής για όποιον επιθυμεί να γνωρίσει την σύγχρονη ιστορία του δυτικού πολιτισμού. Γι' αυτό και το Λονδίνο βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στις αφίξεις τουριστών παγκοσμίως.Το Λονδίνο είναι η μεγαλύτερη πόλη στη Μεγάλη Βρετανία και μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα μωσαϊκό λαών, κουλτούρας και πολιτισμού. Σύμφωνα με τη Eurostat, η πόλη είναι η πολυπληθέστερη στη μητροπολιτική περιοχή της ΕΕ και δεύτερη πολυπληθέστερη στην Ευρώπη.Oι επιλογές για shopping, ακόμη και για... έρευνα αγοράς είναι αμέτρητες. Εκτός από τα πολυκαταστήματα, το Λονδίνο έχει και άπειρα πολύ μικρά μαγαζιά, όπου όσοι έχουν υπομονή και γνώση μπορούν να βρουν μοναδικά αντικείμενα και συμφέρουσες τιμές.Εδώ γεννήθηκαν και ευδοκίμησαν το ελισαβετιανό σεξπηρικό θέατρο, η ποπ μουσική του 60, σημαντικές τάσεις της μόδας του 20ου αι. καθώς και η σύγχρονη αρχιτεκτονική μεταξύ άλλων. Η μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει παραδοσιακούς θεσμούς όπως η μοναρχία με σύγχρονα ανατρεπτικά ρεύματα, όπως η πανκ του '70 μαζί με την πολυπολιτισμική και πολυφυλετική του ταυτότητα το καθιστούν όχι μόνο έναν απ' τους πιο ενδιαφέροντες τουριστικούς προορισμούς αλλά και ένα συναρπαστικό μέρος.Η επίσκεψη στο Λονδίνο, είτε για τουρισμό, είτε για επαγγελματικές υποχρεώσεις, είτε για ψώνια, είτε για διασκέδαση, είτε για σπουδές, είτε για εργασία, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο είναι πάντα διαφορετική από την προηγούμενη επίσκεψη καθώς η πόλη συνεχώς εξελίσσεται και αλλάζει διαρκώς.Η μητρόπολη όπου άνθισαν τα σκαθάρια, ο Σέξπηρ, ο... James Bond και ο ήρωας του θρυλικού μυθιστορήματος, Sherlock Holmes, αποτελεί μία κοντινή και ενδεδειγμένη λύση για ολιγοήμερη απόδραση...Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους...: Είναι το ψευδώνυμο για τη μεγάλη καμπάνα και το ρολόι στο βόρειο άκρο των ανακτόρων του Ουεστμίνστερ στο Λονδίνο, και έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτερα ώστε να παραπέμπει γενικά στο ρολόι ή τον πύργο του ρολογιού. Είναι το μεγαλύτερο τεσσάρων όψεων ρολόι με καμπάνες και ο πύργος του ρολογιού είναι ο τρίτος ψηλότερος στον κόσμο. Γιόρτασε τα 150 χρόνια του στις 31 Μαΐου 2009, ημέρα κατά την οποία έλαβαν χώρα εορταστικές εκδηλώσεις. Η ανέγερση του πύργου ολοκληρώθηκε τις 10 Απριλίου 1858. Ο πύργος του ρολογιού έχει γίνει ένα από τα πιο γνωστά σύμβολα τόσο του Λονδίνου όσο και της Αγγλίας, συχνά στην "establishing shot" των ταινιών που γυρίζονται στην πόλη.: Με ύψος 135 και δίπλα στον Τάμεση αυτή η τεράστια ρόδα προσφέρει μία καταπληκτική θέα όλης της περιοχής του Λονδίνου. Η ρόδα παρατηρητήριο κατασκευάστηκε για το millennium έπειτα από πρωτοβουλία της British Airways. Η διάρκεια της βόλτας κρατάει μισή ώρα και με μικρές στάσεις θα σας δώσει όλο το χρόνο να απολαύσετε την πανοραμική θέα που με καθαρό καιρό σας επιτρέπει να δείτε μέχρι και 40 χιλιόμετρα μακριά.: Τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι η έδρα της Βρετανικής μοναρχίας. Βρίσκονται κοντά στο Σαιντ Τζέιμς Παρκ στο Λονδίνο. Κατασκευάστηκαν το 1703 για λογαριασμό του Σέφιλντ, δούκα του Μπάκιγχαμ, και αγοράστηκαν το 1761 από τον βασιλιά της Αγγλίας, Γεώργιο τον Γ΄. Επι Γεωργίου Δ΄ το κτίριο δέχθηκε αρκετές αλλαγές αφού προστέθηκαν νέες πτέρυγες έτσι ωστε να διοργανώνει εκεί ο Βασιλιάς τις επίσημες δεξιώσεις του. Την επέκταση ανέλαβε ο Τζον Νας ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1847, προστέθηκε νέα πτέρυγα στην ανατολική πλευρά των ανακτόρων από τον Έντουαρντ Μπλορ. Διαθέτουν 600 δωμάτια, εκ των οποίων 19 είναι αίθουσες τελετών, 52 βασιλικά δωμάτια και δωμάτια προσκεκλημένων, 188 δωμάτια προσωπικού και 78 μπάνια.: Το Βασιλικό Παλάτι και Φρούριο της Αυτής Μεγαλειότητας, πιο κοινώς γνωστό ως Πύργος του Λονδίνου, είναι ιστορικό κάστρο στη βόρεια όχθη του Τάμεση στο κεντρικό Λονδίνο, στην Αγγλία. Βρίσκεται μέσα στο Διαμέρισμα Τάουερ Άμλετς του Λονδίνου, χωριζόμενο από την αριστερή όχθη του Σίτι του Λονδίνου με τον ανοιχτό χώρο που είναι γνωστός ως Τάουερ Χιλ. Ιδρύθηκε προς το τέλος του 1066 ως μέρος της Νορμανδικής Κατάκτησης της Αγγλίας.: Το Βρετανικό Μουσείο είναι μουσείο της ανθρώπινης ιστορίας και πολιτισμού στο Λονδίνο. Οι συλλογές του, οι οποίες αριθμούν περισσότερα από επτά εκατομμύρια αντικείμενα[1], είναι από τις μεγαλύτερες και πιο περιεκτικές στον κόσμο και προέρχονται από όλες τις ηπείρους, απεικονίζοντας και καταγράφοντας την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού από την απαρχή του έως και σήμερα. Το Βρετανικό Μουσείο ιδρύθηκε το 1753, βασιζόμενο κυρίως στις συλλογές του φυσιολόγου και επιστήμονα Σερ Χανς Σλόαν (Sir Hans Sloane). Το μουσείο άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό στις 15 Ιανουαρίου 1759 στο Μέγαρο Μόνταγκιου (Montagu House) στο Μπλούμσμπερυ (Bloomsbury), στο σημείο όπου βρίσκεται το σημερινό κτίριο του μουσείου.: Με περισσότερα από 500 είδη και 14 θεματικές ζώνες σε 2 εκατομμύρια λίτρα νερού, το ενυδρείο του Λονδίνου είναι ότι κοντινότερο στο βυθό μπορείτε να ζήσετε και μία από τις μεγαλύτερες συλλογές θαλάσσιας ζωής στην Ευρώπη. Ο ύφαλος με τους καρχαρίες φιλοξενεί 16 από αυτούς τους δεινούς κυνηγούς: Είναι ένα από τα πόλη από τα πιο διάσημα αξιοθέατα ορόσημο του Λονδίνου, και είναι ένα εθνικό σύμβολο που σας κάνει να σκεφτείτε τις ομορφιές και την ιστορία του Λονδίνου. Μάλιστα έχουν εμπνεύσει σειρές όπως η νέα έκδοση του Σέρλοκ Χολμς, Doctor Who, κ.α..Είναι μια βρετανική βασιλική κατοικία στο Γουίντσορ του Μπέρκσαϊρ. Το κάστρο είναι αξιοσημείωτο για τη μακροχρόνια σύνδεσή του με την αγγλική και αργότερα με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, αλλά και για την αρχιτεκτονική του. Το αρχικό κάστρο του Γουίντσορ χτίστηκε τον 11ο αιώνα, μετά την νορμανδική κατάκτηση της Αγγλίας υπό τον Γουλιέλμο Α΄. Από την εποχή του Ερρίκου Α΄ χρησιμοποιείται από τους εκάστοτε μονάρχες, όντας το μεγαλύτερο παλάτι της Ευρώπης.: Είναι ανεξάρτητη εκκλησία η οποία αποτελεί τον τόπο στέψης των βασιλέων του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και τελευταία διαμονή του σκηνώματός τους. Η εκκλησία είναι κυρίως γοτθικού ρυθμού. Βρίσκεται στη Πόλη του Ουέστμινστερ, ακριβώς δυτικά των Ανακτόρων του Ουέστμινστερ. Ο ναός βρίσκεται υπό τον έλεγχο του βασιλικού οίκου της Αγγλίας και από το 1450 μέχρι το 1550 υπήρξε καθεδρικός ναός.Το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρήνουιτς ήταν ένα από τα ιστορικότερα αστεροσκοπεία του κόσμου και το αρχαιότερο αγγλικό. Ιδρύθηκε το 1675 από τον βασιλιά της Αγγλίας Κάρολο Β΄, λίγα χιλιόμετρα έξω από το κέντρο του Λονδίνου, του οποίου ο θεμέλιος λίθος τέθηκε στις 10 Αυγούστου εκείνου του έτους.Η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου ιδρύθηκε το 1824 και στεγάζει σήμερα μια από τις πλουσιότερες συλλογές πινάκων σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι 2.300 πίνακες που διαθέτει καλύπτουν την περίοδο από τα μέσα του 13ου αιώνα έως το 1900.[1] Βρίσκεται στην Πλατεία Τραφάλγκαρ στο Λονδίνο. Τα έργα που διαθέτει θεωρείται ότι ανήκουν στο Βρετανικό λαό και γι' αυτό η είσοδος στην Πινακοθήκη είναι δωρεάν (αυτό δεν ισχύει για τις ειδικές περιστασιακές εκθέσεις που διοργανώνει).Μέχρι σήμερα πολλοί πρίγκιπες και πριγκίπισσες έχουν ζήσει γύρω από εκεί. Τελευταία πιο γνωστή κάτοικος ήταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα της Ουαλίας. Το παλάτι έχει εκθέσει αρκετά βασιλικά φορέματα. Άνοιξε ξανά για το κοινό μετά από μία ανακαίνιση που κράτησε 2 χρόνια και κόστισε 12 εκατομμύρια λίρες.Κατάλληλο για τους λάτρεις της άγριας φύσης. Βρίσκεται στην καρδιά του Λονδίνου, στο Ρίτζεντ Παρκ και είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα.Στον κήπο φιλοξενούνται πάνω από 12.000 είδη ζώων και υπάρχουν διάφορες επιδείξεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.: Η Μαντάμ Τισό (Marie Tussaud, 1 Δεκεμβρίου 1761 - 16 Απριλίου 1850) ήταν δημιουργός του ομώνυμου μουσείου των κέρινων ομοιωμάτων στο Λονδίνο. H Marie Tussaud έγινε γνωστή για το μουσείο της, το Madame Tussauds. Σήμερα, το Μουσείο της Μαντάμ Τισό επεκτάθηκε και σε άλλες πόλεις (εκτός από το Λονδίνο). Έτσι, εκθέματα υπάρχουν στο Άμστερνταμ, το Χονγκ Κονγκ, το Λας Βέγκας, την Κοπεγχάγη και τη Νέα Υόρκη.Η επιτομή της χλιδής στο Λονδίνο έχει όνομα… Πρόκειται για το πολυκατάστημα Harrod’s. Το Harrod’s υπήρξε για χρόνια το στέκι της βρετανικής ελίτ. Το πολυκατάστημα που τα «έχει όλα» βρίσκεται στο Knightsbridge και πέρα από μια πληθώρα καταναλωτικών αγαθών, διαθέτει και μια λαμπρή ιστορία που ανάγεται στο 1824, όταν άρχισε να λειτουργεί ως… μπακάλικο. Έχει συνολική έκταση 93.000 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει εντυπωσιακούς χώρους και καθημερινά το επισκέπτονται 35.000 άτομα!Είναι μια από τις πιο πολυσύχναστε οδούς όλης της Ευρώπης με περίπου 300 μαγαζιά, από τα οποία μερικά είναι πολυώροφα πολυκαταστήματα. Συναντιέται επίσης με άλλους μεγάλους λονδρέζικους δρόμους, όπως Park Lane, New Bond Street και Regent Street - που επίσης έχει πολλά μαγαζιά με το μεγαλύτερο κατάστημα παιχνιδιών " Hamleys".: Η αγορά του Κάμντεν, στο βόρειο Λονδίνο, έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα του Λονδίνου αλλά αποτελεί επίσης ένα μέρος για ψώνια και διασκέδαση που προτιμούν πολλοί Λονδρέζοι.Το Κάμντεν βρίσκεται στο παλιό κανάλι του Κάμντεν που εξακολουθεί να λειτουργη για ποταμόπλοια αλλά και τουριστικά σκαφη οπου μπορείτε να κάνετε μια μικρή κρουαζιέρα μαζί με ενα πολυτελές γεύμα.Πολυσύχναστες πλατείες του κεντρικού Λονδίνου. Το Covent Garden ήταν η πρώτη πλατεία της πόλης με την κεντρική αγορά τροφίμων και λαχανικών. Η πλατεία Leicester Square είναι γεμάτη με πολυκινηματογράφους όπου γίνονται οι πρεμιέρες γνωστών ταινιών με κόκκινα χαλιά και πλειάδα αστέρων να παραβρίσκονται κάθε φορά. Η πλατεία Piccadilly Circus έχει στο κέντρο της το γνωστό αγαλματάκι του φτερωτού θεού Έρωτα.: Η πλατεία Τραφάλγκαρ είναι μία από τις κεντρικότερες πλατείες του Λονδίνου αποτελώντας ένα από τα τουριστικά αξιοθέατα της πόλης. Στην πλατεία δεσπόζει η στήλη του Νέλσον, νικητή της ναυμαχίας του Τραφάλγκαρ που περιβάλλεται από τα αγάλματα τεσσάρων λεόντων στη βάση της. Στην πλατεία υπάρχουν, επίσης, αρκετά αγάλματα και γλυπτά, με μια θέση που αποκαλείται "the Plinth" να καταλαμβάνεται εκ περιτροπής από εκθέματα μοντέρνας τέχνης. Η πλατεία είναι επίσης χώρος δημόσιων συγκεντρώσεων και εορτασμών.Είναι το μεγαλύτερο από τα οκτώ βασιλικά πάρκα, που απλώνεται σε 1.420 στρέμματα, κατά μήκος μιας λίμνης, όπου βρίσκεται και η φημισμένη Speakers’ Corner, ένα σημείο ελευθερίας του δημόσιου λόγου, που συγκεντρώνει αγορητές, ρήτορες κ.α. Εκεί βρίσκεται και ένα μνημείο προς τιμήν της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Το πάρκο χωρίζεται στα δύο από τη λίμνη Serpentine και είναι συνεχόμενο με τους Κήπους του Kensington. Αν και συχνά εξακολουθούν να θεωρούνται μέρος του Hyde Park, οι κήποι του Kensington είναι τυπικά χωριστοί από το 1728.: Είναι το πιο… βασιλικό πάρκο, γιατί αποτελεί τη βάση της βασιλικής Έφιππης Φρουράς και βρίσκεται δίπλα σε τρία παλάτια: του St. James, του Ουέστμινστερ και φυσικά του Μπάκιγχαμ. Εντός του πάρκου βρίσκεται μία μικρή λίμνη με δύο μικρά νησάκια, το Δυτικό Νησί (West Island) και το Νησί της Πάπιας (Duck Island), ενώ μία γέφυρα που διασχίζει τη λίμνη δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να δει τη δυτική πλευρά του Παλατιού του Μπάκιγχαμ. Η τεράστια βιοποικιλότητα που διαθέτει είναι το βασικό χαρακτηριστικό του πάρκου, που φιλοξενεί έναν σημαντικό αριθμό πουλιών και εντόμων.Δημοφιλής προορισμός για τους... ποδοσφαιρόφιλους. Το πρώην Ashburton Grove (Άσμπερτον Γκρόουβ), πλέον γνωστό ως Emirates Stadium (Έμιρατς Στέιντιουμ)[1] για χορηγικούς λόγους, είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο που βρίσκεται στο Λονδίνο και αποτελεί την τωρινή έδρα της Άρσεναλ. Το στάδιο άνοιξε τις πύλες του τον Ιούλιο του 2006 και έχει χωρητικότητα 60.361, κάνοντάς το το δεύτερο μεγαλύτερο γήπεδο ποδοσφαιρικής ομάδας στην Αγγλία πίσω από το Ολντ Τράφορντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και το τρίτο μεγαλύτερο γήπεδο, ανεξάρτητα από το είδος, στο Λονδίνο, μετά το Γουέμπλεϊ και το Τουίκενχαμ, και γενικότερα το πέμπτο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο στο Ηνωμένο Βασίλειο.Το Μετρό του Λονδίνου είναι το παλαιότερο στον κόσμο (1863) και είναι περισσότερο γνωστό ως The Tube. Αποτελείται από 12 γραμμές. Εκτός από την αρχαιότητά του, το μετρό του Λονδίνου είναι το πιο εκτεταμένο και μεγαλύτερο σε μήκος στον κόσμο. Το σύστημα στέγαζε τον παλαιότερο σιδηρόδρομο του Λονδίνου (City & South London Railway), η λειτουργία του οποίου ξεκίνησε το 1890. Καθημερινά πραγματοποιούνται πάνω από 3.000.000 δρομολόγια με το μετρό.Το 1994 άνοιξε η υποθαλάσσια Σήραγγα της Μάγχης και για πρώτη φορά το Λονδίνο συνδέθηκε με τηνηπειρωτική Ευρώπη. Τρένα υψηλής ταχύτητας (Eurostar) συνδέουν το σιδηροδρομικό σταθμό Σαιν Πάνκρας με τη Λιλ και με το Παρίσι στη Γαλλία, όπως επίσης και με τις Βρυξέλλες στο Βέλγιο.Το δίκτυο λεωφορείων στο Λονδίνο είναι ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου και λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Κυκλοφορούν 8.000 λεωφορεία, γίνονται 700 διαδρομές με λεωφορεία και πάνω από 6.000.000 δρομολόγια επιβατών κάθε ημέρα της εβδομάδας. Στα ανατολικά της πόλης βρίσκεται το σημαντικό για την οικονομία ποτάμιο λιμάνι του Λονδίνου. Το συνολικό μήκος των εγκαταστάσεών του είναι γύρω στα 150 χλμ. και ως τη δεκαετία του ‘50 απολάμβανε διεθνούς ακτινοβολίας. Ως τη γέφυρα του Πύργου (Τάουερ Μπριτζ, Tower Bridge) φθάνουν πλοία μέχρι 6.000 τόνων. Τα δύο τμήματα της γέφυρας ανοίγουν σε πέντε λεπτά για να επιτρέψουν τη διέλευση των πλοίων.Η συγκοινωνία στη βρετανική πρωτεύουσα εξυπηρετείται από δύο μεγάλα και δύο μικρότερα αεροδρόμια. Πρόκειται για το Διεθνές Αεροδρόμιο Χίθροου (Heathrow) και το Γκάτγουικ (Gatwick). Το Χίθροου είναι το τρίτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο στον κόσμο και το πιο πολυσύχναστο παγκοσμίως όσον αφορά την κίνηση διεθνών επιβατών. Παρόμοιες πτήσεις εξυπηρετεί και το αεροδρόμιο του Γκάτγουικ. Τα αεροδρόμια του Στάνστεντ (Stansted) και του Λούτον (Luton) εξυπηρετούν κυρίως εταιρείες τσάρτερ, χαμηλού κόστους ή καινούργιες εταιρείες, που δεν βρίσκουν διαθέσιμα "διάκενα" στα μεγάλα αεροδρόμια.