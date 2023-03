Σε δημοπρασία η μεγαλύτερη συλλογή παλαιών υπολογιστών της Apple

Συλλογή ηλεκτρονικών υπολογιστών και μικροσυσκευών της Apple που κυκλοφόρησαν από το 1997 έως το 2008 θα πωληθούν σε δημοπρασία από τον οίκο Julien's Auctions στο Μπέβερλι Χιλς, στο Λος Άντζελες στις 30 Μαρτίου.

Στη συλλογή «Hanspeter Luzi Vintage Apple Archive» που συγκέντρωσε ο εκλιπών Ελβετός δάσκαλος και επιχειρηματίας Χαντσπίτερ Λούτσι περιλαμβάνονται 500 κλασικά προϊόντα της Apple.

Μεταξύ άλλων θα πωληθούν ένας υπολογιστής Lisa I του 1983, που είναι από τους πρώτους προσωπικούς υπολογιστές, ένας υπολογιστής Apple Macintosh Place του 1986 με πληκτρολόγιο και ποντίκι και μια ειδική έκδοση του 2001 «Blue Dalmatian» του πλέον εμβληματικού Imac G3.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται επίσης κάμερα Apple Quicktake 100 του 1994 και χειριστήριο της Apple για τα συστήματα Apple IIE ή IIC υπολογιστών IIE ή IIC.

«Οι παλιοί υπολογιστές, κάποτε μέρος της καθημερινής ζωής, είναι τώρα "ιστορικά αντικείμενα"» δήλωσε στο AFP ο Έρικ Ρόσενμπλουμ από τον οίκο δημοπρασιών Julien's Auctions.

Explore the “The Apples,” a spectacular collection of more than 500 computers and Apple products spanning over forty years. The auction will take place Thursday, March 30th, 2023 at Julien’s Auctions Gallery in Beverly Hills and online on Julien’s Live.#apple #appleauction pic.twitter.com/GDYmxrRek5