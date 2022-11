Twitter: Συνδρομή 8 δολαρίων μηνιαίως για την «επαλήθευση» των λογαριασμών

Ο Έλον Μασκ, ο νέος ιδιοκτήτης του Twitter, ανακοίνωσε σήμερα με μια ανάρτησή του ότι προσεχώς, έναντι συνδρομής 8 δολαρίων μηνιαίως, οι χρήστες της πλατφόρμας θα μπορούν να επαληθεύουν ως «αυθεντικό» τον λογαριασμό τους και να βλέπουν λιγότερες διαφημίσεις.

Twitter’s current lords & peasants system for who has or doesn’t have a blue checkmark is bullshit.



Power to the people! Blue for $8/month.