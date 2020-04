Δωρεάν τα Sherlock Holmes: Crimes & Punishments και Close to the Sun για PC

Η Epic Games χαρίζει αυτή την εβδομάδα ακόμη δύο παιχνίδια για PC εντελώς δωρεάν. Ο λόγος για τα Close To The Sun και Sherlock Holmes: Crimes & Punishments που έγιναν διαθέσιμα δωρεάν στο Epic Games Store για περιορισμένο χρονικό διάστημα.



Για να δείτε όλα τα δωρεάν παιχνίδια για τον Απρίλιο, πατήστε εδώ.



Συγκεκριμένα η ενέργεια θα κρατήσει έως τις 16 Απριλίου και μπορείτε να κρατήσετε τα Close To The Sun και Sherlock Holmes: Crimes & Punishments στη βιβλιοθήκη σας για πάντα. Για να τα αποκτήσετε απλά πατήστε ΕΔΩ και ΕΔΩ.

Τέλος μαζί με τη δωρεάν διάθεση των Close To The Sun και Sherlock Holmes: Crimes & Punishments, ανακοινώθηκαν τα επόμενα δωρεάν παιχνίδια που έρχεται στο Epic Games Store και πρόκειται για τα Just Cause 4 και Wheels of Aurelia, τα οποία θα γίνουν διαθέσιμα από τις 16 Απριλίου.





Πηγή: VG24.gr