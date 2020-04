Gaming: Τα δωρεάν παιχνίδια για PS4, Xbox One και PC | Απρίλιος 2020

Του Παύλου Κρούστη



Ανακοινώθηκαν τα δωρεάν παιχνίδια που θα δώσουν οι gaming υπηρεσίες για PS4, Xbox One και PC για τον μήνα Απρίλιο. Κάθε μήνα προσφέρουν παιχνίδια για τους επί πληρωμή συνδρομητές τους, αλλά και κάποια εντελώς δωρεάν συνήθως για τους χρήστες PC.



(Σημείωση: Η έννοια "δωρεάν" χρησιμοποιείται ευρύτερα, καθώς υπάρχει ήδη το κόστος της κάθε συνδρομής, ενώ τα παιχνίδια στην ουσία δίνονται χωρίς επιπλέον κόστος.)

--

Έξτρα: H Ubisoft έκανε διαθέσιμο εντελώς δωρεάν το Rayman Legends στο uPlay από 31/3 έως και 3/4. Αν το προσθέσετε στη συλλογή σας, το κρατάτε για πάντα.



--



PlayStation Plus (PS4)

Uncharted 4: A Thief's End (PS4) (διαθέσιμο από 7/4 έως 4/5)

(PS4) (διαθέσιμο από 7/4 έως 4/5) DiRT Rally 2.0 (PS4) (διαθέσιμο από 7/4 έως 4/5)



Το PlayStation Plus αποτελεί την συνδρομητική υπηρεσία της Sony για το PlayStation που επιτρέπει στους χρήστες να παίξουν online multiplayer, να επωφεληθούν ειδικών εκπτώσεων, να λάβουν μέρος σε πρώιμες δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών και άλλα πολλά. Μία από τις παροχές της υπηρεσίας είναι και 2 δωρεάν παιχνίδια κάθε μήνα για το PlayStation 4. Τα παιχνίδια αυτά, από τη στιγμή που θα τα προσθέσετε στη συλλογή σας, μπορείτε να τα κατεβάσετε, να παίξετε και να τα σβήσετε όσες φορές θέλετε, όσο είναι ενεργή η PS Plus συνδρομή σας. Αν διακόψετε τη συνδρομή σας, δεν χάνετε τα παιχνίδια, αλλά θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, όταν θα ενεργοποιήσετε ξανά τη συνδρομή.



Xbox Games with Gold (Xbox One / Xbox 360)







Project CARS 2 - Xbox One (διαθέσιμο από 1/4 έως 30/4)

- Xbox One (διαθέσιμο από 1/4 έως 30/4) Knights of Pen and Paper Bundle - Xbox One (διαθέσιμο από 16/4 έως 15/5)

- Xbox One (διαθέσιμο από 16/4 έως 15/5) Fable Anniversary - Xbox One / Xbox 360 (διαθέσιμο από 1/4 έως 15/4)

- Xbox One / Xbox 360 (διαθέσιμο από 1/4 έως 15/4) Toybox Turbos - Xbox One / Xbox (διαθέσιμο από 16/4 έως 30/4)



Μέσω της συνδρομής Xbox Live Gold ή Xbox Ultimate (περιλαμβάνει Xbox Live Gold + Xbox Game Pass) έχετε πρόσβαση σε online multiplayer, σε ειδικές εκπτώσεις, σε δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών και πολλά ακόμη. Μία από τις παροχές είναι και 4 δωρεάν παιχνίδια κάθε μήνα. Τα 2 από αυτά είναι για το Xbox One και τα άλλα 2 συνήθως για το Xbox 360 ή μπορεί και για το original Xbox, όμως θα είναι σίγουρα backwards compatible και με το Xbox One. Άρα οι κάτοχοι Xbox One κάθε μήνα έχουν 4 παιχνίδια στη διάθεσή τους. Τα παιχνίδια αυτά, από τη στιγμή που θα τα προσθέσετε στη συλλογή σας, μπορείτε να τα κατεβάσετε, να παίξετε και να τα σβήσετε όσες φορές θέλετε, όσο είναι ενεργή η Xbox Live Gold ή Xbox Ultimate συνδρομή σας. Αν διακόψετε τη συνδρομή σας, δεν χάνετε τα παιχνίδια, αλλά θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε, όταν θα ενεργοποιήσετε ξανά τη συνδρομή.



Xbox Game Pass (Xbox One / PC)





Προστέθηκαν πρόσφατα:



Totally Reliable Delivery Service (Xbox One)

(Xbox One) Astrologaster (PC)

(PC) Power Rangers: Battle for the Grid (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Bleeding Edge (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) The Surge 2 (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Ace Combat 7: Skies Unknown (Xbox One)

(Xbox One) Kona (Xbox One)

(Xbox One) State of Decay 2: Juggernaut Edition (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Ori and the Will of Wisps (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) Pikuniku (Xbox One και PC)

(Xbox One και PC) NBA 2K20 (Xbox One)



Διαθέσιμα σύντομα:



NieR: Automata - Become as Gods Edition (Xbox One) (διαθέσιμο από 2/4)

(Xbox One) (διαθέσιμο από 2/4) Gears Tactics (Xbox One και PC) (διαθέσιμο από 28/4)



Αποχωρούν από την υπηρεσία:

The Book of Unwritten Tales 2 (Xbox One)

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition (Xbox One)

MX vs ATV Reflex (Borderlands: The Pre-Sequel (Xbox One)

Fez (PC)

Into the Breach (PC)

PREY (Xbox One και PC)

Valkyria Chronicles (PC)

Samurai Shodown II (Xbox One)



Οι χρήστες Xbox και PC μπορούν να επιλέξουν μια άλλη συνδρομή, το Xbox Game Pass, το οποίο επίσης προσθέτει παιχνίδια κάθε μήνα, αλλά προσφέρει και ειδικές εκπτώσεις σε παιχνίδια και DLC, σε περίπτωση που θέλετε να τα αγοράσετε για να τα έχετε ακόμη κι αν λήξει η συνδρομή σας. Το Xbox Game Pass διαθέτει έναν κατάλογο με 100+ παιχνίδια. Όσο διατηρείτε συνδρομή, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτά τα παιχνίδια, να τα κατεβάσετε, να παίξετε, να τα σβήσετε και να τα ξανακατεβάσετε όσες φορές θέλετε, για όσο διαρκεί η συνδρομή σας. Σημειώνουμε ότι οι συνδρομές Xbox Game Pass είναι 2 διαφορετικές: για τους χρήστες Xbox One υπάρχει το Xbox Game Pass for Console και για τους χρήστες PC, υπάρχει το Xbox Game Pass for PC. Οι δύο συνδρομές είναι ξεχωριστές, με κάποιες διαφορές στα προσφερόμενα παιχνίδια, αλλά συμπεριλαμβάνονται και οι δύο στο Xbox Ultimate, μαζί με Xbox Live Gold.



Τα παιχνίδια που γίνονται διαθέσιμα με το Xbox Game Pass διατίθενται μέχρι να ανακοινωθεί η αποχώρησή τους από το πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να συμβεί είτε μετά από μερικούς μήνες, είτε σε πολλές περιπτώσεις και... καθόλου!



Twitch Prime





Earthlock (διαθέσιμο από 1/4)

(διαθέσιμο από 1/4) Etherborn (διαθέσιμο από 1/4)

(διαθέσιμο από 1/4) Kathy Rain (διαθέσιμο από 1/4)

(διαθέσιμο από 1/4) Lightmatter (διαθέσιμο από 1/4)

(διαθέσιμο από 1/4) Turok Remastered (διαθέσιμο από 1/4)



Το Twitch Prime αποτελεί gaming συνδρομή, αντίστοιχη με αυτές των Xbox Live Gold και PlayStation Plus, όμως απευθύνεται αποκλειστικά σε PC χρήστες. Η συνδρομή συνδυάζεται με πολλά πλεονεκτήματα, καθώς αγοράζοντας Twitch Prime, έχετε πρόσβαση στο Amazon Prime, που σας δίνει πολλά ατού για αγορές από το Amazon, αλλά και πρόσβαση στην τηλεοπτική συνδρομητική υπηρεσία Prime Video, ανάμεσα σε άλλα.



Epic Games Store

Gone Home (διαθέσιμο από 2/4 έως 8/4)

(διαθέσιμο από 2/4 έως 8/4) Hob (διαθέσιμο από 2/4 έως 8/4)

(διαθέσιμο από 2/4 έως 8/4) Totally Reliable Delivery Service (διαθέσιμο από 1/4 έως 8/4)

(διαθέσιμο από 1/4 έως 8/4) Drawful 2 (διαθέσιμο από 26/3 έως 8/4)

(διαθέσιμο από 26/3 έως 8/4) World War Z (διαθέσιμο από τις 27/3 έως την 1/4)

(διαθέσιμο από τις 27/3 έως την 1/4) Figment (διαθέσιμο από τις 27/3 έως την 1/4)

(διαθέσιμο από τις 27/3 έως την 1/4) Tormentor x Punisher (διαθέσιμο από τις 27/3 έως την 1/4)

(διαθέσιμο από τις 27/3 έως την 1/4) Watch Dogs (διαθέσιμο από τις 19/3 έως τις 26/3)

(διαθέσιμο από τις 19/3 έως τις 26/3) The Stanley Parable (διαθέσιμο από τις 19/3 έως τις 26/3)



Tο Epic Games Store, ο ανταγωνιστής του Steam, έχει κάνει πλέον αισθητή την παρουσία του και παράλληλα χαρίζει δωρεάν παιχνίδια σε όλους, χωρίς καμία προϋπόθεση, πέραν του απαιτούμενου λογαριασμού στην υπηρεσία, ο οποίος όμως δεν έχει καμία κρυφή χρέωση.



Steam



To Steam δίνει δωρεάν τους παρακάτω τίτλους: