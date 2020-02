ΕΚΠΛΗΞΗ: Διαθέσιμο τώρα το cloud gaming στην Ελλάδα μέσω του GeForce Now

Του Παύλου Κρούστη



Μπορεί εκ πρώτης ανάγνωσης να μην μοιάζει σημαντικό, όμως πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών για τον κλάδο και στην ουσία για το επόμενο βήμα στο τι θα αποκαλούμε πλέον πλατφόρμα στο gaming.



Πηγή: VG24.gr



Τι είναι το cloud gaming και γιατί είναι το μέλλον



Το cloud gaming είναι μια λειτουργία απομακρυσμένου τρόπου gaming, όπου ο χρήστης μπορεί να παίξει τα παιχνίδια του σε οποιαδήποτε συσκευή αυτός θέλει, ασχέτως (σχεδόν) των χαρακτηριστικών της συσκευής του, είτε αυτό είναι PC, είτε κονσόλα, είτε κινητό, είτε οτιδήποτε άλλο. Ακολουθεί τη λογική του video streaming, μόνο που η ουσιαστική διαφορά έχει να κάνει με το γεγονός ότι... εδώ ο παίκτης έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού, κανονικά, όπως γίνεται και στην τοπική λειτουργία.



Κι ενώ ως τώρα ήδη είχαμε δει απομακρυσμένο παιχνίδι, με το Remote Play του PlayStation ή τα Shield της Nvidia, ανάμεσα σε άλλες λύσεις, αυτά παρέμεναν πάντα εντός των στενών ορίων του οικιακού δικτύου. Με λίγα λόγια, μπορούσατε να τρέξετε το παιχνίδι κανονικά από τον υπολογιστή ή την κονσόλα σας και μετά ερχόταν η εικόνα σε μια άλλη συσκευή σας (κινητό, υπολογιστής, Shield, κλπ.) μέσω του LAN δικτύου του σπιτιού σας. Υπήρχε η δυνατότητα, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να καταφέρετε κάτι τέτοιο ακόμα κι εκτός οικιακού δικτύου, μέσω LTE, κάνοντας πάντα server όμως το δικό σας μηχάνημα, αλλά δεν δούλευε πολύ καλά. Η απόσταση ήταν συγκεκριμένη, αλλά πλέον μεγάλωσε, ενώ άλλαξε και ένα άλλο σημαντικό συστατικό. Δεν χρειάζεστε δικό σας μηχάνημα να τρέξει το παιχνίδι.



Το cloud gaming αλλάζει τα δεδομένα γιατί καταφέρνει να χρησιμοποιήσει hardware που μπορεί να βρίσκεται στην άλλη μεριά του κόσμου. Αυτό το hardware μπορεί να είναι οι υπερ-υπολογιστές της Google, της Nvidia ή της Microsoft, το οποίο σημαίνει μόνο ένα πράγμα: ότι οι ρυθμίσεις του παιχνιδιού σας είναι σεταρισμένες στα ύψιστα επίπεδά τους, αφού μπορούν να τρέξουν με ultra settings, ray-tracing, κλπ. Αν για παράδειγμα δεν μπορείτε στο PC σας να τρέξετε το Red Dead Redemption 2, επειδή είναι πολύ "βαρύ", το cloud gaming εξαλείφει αυτό το πρόβλημα, αφού πλέον δεν χρησιμοποιεί τον δικό σας υπολογιστή, αλλά το υπολογιστικό νέφος της Nvidia, Google, Microsoft, κλπ.



Αυτό έρχεται με μερικά ακόμη προτερήματα. Οι χρόνοι φόρτωσης εκμηδενίζονται αφού πλέον η αντίστοιχη αναλογία είναι σαν να στριμάρετε ταινίες, αντί να τις κατεβάζετε, χωρίς βέβαια αυτό να είναι απόλυτα σωστό. Σκεφθείτε όμως ότι χρησιμοποιείτε το ήδη εγκατεστημένο με όλα τα updates του, παιχνίδι, που βρίσκεται στο υπερ-PC της εκάστοτε Nvidia.



To τίμημα γι' αυτό, φυσικά έρχεται με τη μορφή καθυστέρησης (latency). Ποτέ δεν θα μπορέσει το cloud gaming να είναι τόσο άμεσο όσο είναι το τοπικό, όμως η τεχνολογία και οι ταχύτητες internet πλέον έφτασαν σε ένα σημείο που έχουν καταφέρει να είναι μόλις μερικά ms παραπάνω. Σκεφθείτε ότι δίνετε μια εντολή στο χειριστήριό σας, αυτή κάνει ταξίδι στην άλλη μεριά του κόσμου που βρίσκεται ο υπολογιστής της Nvidia που τρέχει το παιχνίδι και επιστρέφει πίσω σε εσάς η ανταπόκριση του χαρακτήρα στην οθόνη σας μέσα σε μερικά ms. Αυτό είναι η ουσιαστική εξέλιξη.



H διαφορά του cloud gaming και του game streaming



Οι δυο αυτοί όροι τείνουν να συγχύζουν και να ταυτίζονται. Το game streaming είναι η γενικότερη έννοια που περιλαμβάνει τη μεταφορά του gaming από τη συσκευή στην οποία τρέχει το παιχνίδι σε οποιαδήποτε άλλη. Αυτό υπήρχε και το είχαμε δει ξανά ως τώρα, παρότι σε πολλές των περιπτώσεων δεν έτρεχε ιδανικά. Υπηρεσίες όπως το Remote Play της Sony, το Xbox Game Streaming και συσκευές σαν το Nvidia Shield, κάνουν αυτό ακριβώς.



Το cloud gaming εμπερικλείεται στο γενικότερο game streaming, αφού δεν θα μπορούσε να γίνεται εξ ορισμού τοπικά. Η ουσιαστική διαφοροποίηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι χρησιμοποιείται το cloud. Αυτό δίνει τη δυνατότητα χρήσης απομακρυσμένων "υπερ-μηχανημάτων" που αποδίδουν τα μέγιστα όσον αφορά τις ρυθμίσεις που θα δούμε στα γραφικά των παιχνιδιών μέσω cloud gaming, αλλά και άλλες λειτουργίες, όπως τα cloud saves (που έχουμε δει ξανά φυσικά), την έλλειψη ανάγκης εγκατάστασης του παιχνιδιού, τον εκμηδενισμό των χρόνων φόρτωσης και άλλα.







Πρώτη η Nvidia με το GeForce Now στην Ελλάδα



Κι ενώ περιμέναμε την Google με το Stadia να μας ανακοινώσει πότε θα μπορούμε να δοκιμάσουμε για πρώτη φορά το cloud gaming στην Ελλάδα ή έστω τη Microsoft με το Project xCloud, που αναμένεται να είναι μεγάλο μέρος της νέας γενιάς του Xbox, έσκασε ξαφνικά η είδηση από την Nvidia.



Έγινε δοκιμαστικά διαθέσιμη η υπηρεσία πριν μερικές ημέρες και στη χώρα μας. Η υπηρεσία διαθέτει δύο μοντέλα: ένα δωρεάν που επιτρέπει δοκιμή για μονόωρα sessions και μία επί πληρωμή (€5,49/μήνα), που επιτρέπει απεριόριστο χρόνο χρήσης, αλλά και χρήση ray-tracing στα παιχνίδια που το υποστηρίζουν, ενώ παράλληλα προσφέρει και "προτεραιότητα" για τη χρήση.



To GeForce Now προσφέρει πρόσβαση, όπως αναφέραμε στο παιχνίδι με τους απομακρυσμένους υπολογιστές της Nvidia. Αφού μπείτε, θα σας ζητήσει να κάνετε log in στην αντίστοιχη υπηρεσία που έχετε τα ήδη αγορασμένα παιχνίδια σας, είτε αυτή είναι το Steam, είτε το Epic Games Store, το Battle.net, το Uplay και άλλα.



Αυτήν τη στιγμή δεν υποστηρίζει όλα τα παιχνίδια που είναι διαθέσιμα σε αυτές τις υπηρεσίες, αλλά αν για παράδειγμα υποστηρίζεται ένα παιχνίδι και το έχετε αγορασμένο, τότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πατήσετε Play. Ούτε εγκατάσταση, ούτε μακροσκελείς χρόνοι loading.







Δοκιμάστε το τώρα ΔΩΡΕΑΝ - Τι θα χρειαστείτε



Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η Nvidia προσφέρει και δωρεάν μοντέλο, τουλάχιστον προς το παρόν, για να δοκιμάσετε την υπηρεσία. Θα χρειαστείτε μια συμβατή συσκευή για το streaming: PC / Mac / Android συσκευή (smartphone/tablet), και σύμφωνα με την υπηρεσία, τουλάχιστον σύνδεση με ταχύτητα στα 15 Mbps. Αφού δοκιμάσαμε την υπηρεσία με 50άρα γραμμή, θα σας αναφέρουμε ότι αυτό είναι το minimum πρακτικά, αφού το lag δεν πρέπει να ξεπερνά τα 80ms, σύμφωνα με την πλατφόρμα, κάτι που στην Ελλάδα δύσκολα πετυχαίνουμε με χαμηλότερες ταχύτητες.



Μπορείτε να κάνετε και το τεστ της υπηρεσίας, αλλά και να θέσετε μέσω της εφαρμογής τις κατάλληλες ρυθμίσεις αν πρόκειται να παίξετε κάποιο ανταγωνιστικό παιχνίδι για καλύτερη απόκριση ή αν προτιμάτε καλύτερη ποιότητα έναντι μεγαλύτερων χρόνων απόκρισης.



Ακόμα κι αν δεν έχετε κάποιο συμβατό παιχνίδι στη συλλογή σας, μπορείτε να κατεβάσετε τα δωρεάν παιχνίδια, όπως το Fortnite, το Destiny 2, το Dauntless και άλλα και να δοκιμάσετε τη νέα τεχνολογία.



Η διαδικασία είναι πάναπλη. Κατεβάζετε την εφαρμογή στο κινητό ή στο PC σας, συνδέετε κι ένα Bluetooth χειριστήριο (ναι, μπορείτε να συνδέσετε πολύ απλά και ένα DualShock 4 στο Android κινητό σας), ανοίγετε την εφαρμογή, συνδέεστε στο Steam και παίζετε τα διαθέσιμα παιχνίδια. Χωρίς εγκατάσταση και με τα saves σας να αποθηκεύονται online, ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε από όπου κι αν βρίσκεστε.







Τι έρχεται



Η υπηρεσία της Nvidia αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμη μόνο για PC και Android, οπότε αναμένεται η διαθεσιμότητα της εφαρμογής και για iOS, ενώ παράλληλα υποστηρίζονται ως τώρα μόνο αναλύσεις έως 1080p (υποστηρίζονται βέβαια τα 60fps ακόμα και σε κινητά). Παράλληλα, η συμβατή συλλογή παιχνιδιών έχει μέλλον ακόμη για να θεωρηθεί επαρκής.



Πιο σύντομα θα δούμε υποστήριξη μάλλον για το Project xCloud της Microsoft, όπου θα μπορούμε αντίστοιχα να παίξουμε όλα τα παιχνίδια που έχουμε αγορασμένα στο Xbox στις υποστηριζόμενες συσκευές, ενώ το Google Stadia δεν φαίνεται να πλησιάζει σύντομα προς τα μέρη μας. Εκτός των άλλων είναι η λιγότερο δελεαστική υπηρεσία από τις τρεις, αφού θα πρέπει να χτίσετε τη συλλογή σας από την αρχή, ενώ πολλοί χρήστες αναφέρουν προβλήματα με τη λειτουργία της ως τώρα.



Το ότι η υπηρεσία μόλις γεννήθηκε και βλέπουμε απειροελάχιστο lag σε σχέση με αυτό που αναμενόταν είναι τουλάχιστον παρήγορο, αφού πλέον μόνο βελτίωση θα υπάρξει. Το cloud gaming είναι εδώ. Όχι για να αντικαταστήσει το τοπικό hardware, αφού τίποτα δεν θα μπορεί να ξεπεράσει το PC σας που αγοράσατε κάμποσα χιλιάρικα, αλλά θα σας δίνει τη δυνατότητα να μπορείτε να παίξετε το ίδιο παιχνίδι με τα ίδια γραφικά ακόμα και στον δρόμο σε λίγο καιρό.