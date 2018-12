Ετοιμαστείτε για τo πιο χαοτικό παιχνίδι δράσης που έχετε παίξει!

Το Just Cause 4 κυκλοφορεί για PlayStation 4, Xbox One και PC.

Μόλις έχεις γυρίσει σπίτι από τις υποχρεώσεις σου και θες να αράξεις στον καναπέ, να παραγγείλεις μια πίτσα και βάλεις ένα video game να ξεδώσεις. Ψάχνεις κάποιο που θα μπορούσε να σε χαλαρώσει και ταυτόχρονα να σου προσφέρει αγνή και υπερβολική δράση; Το Just Cause 4 μόλις κυκλοφόρησε και είναι ακριβώς αυτό που ψάχνεις.Για μία ακόμα φορά θα αναλάβεις τον ρόλο του Rico Rodriguez, του ριψοκίνδυνου Μεξικανού πράκτορα που με τις ικανότητες και την αυτοπεποίθησή του έχει καταφέρει να ρίξει από την εξουσία πολλαπλούς δικτάτορες, υποστηρίζοντας πάντα τους επαναστάτες σε όλο τον κόσμο. O Rico έχει εκπαιδευτεί στην "ανατροπή καθεστώτων", χρησιμοποιώντας σαμποτάζ και στρατηγικές επιθέσεις, βοηθώντας έτσι την Αντίσταση και τον λαό να κερδίσουν πίσω την ελευθερία τους.Οι εκρήξεις και τα κασκαντεριλίκια έχουν τον πρώτο ρόλο στη σειρά Just Cause και αυτά τα στοιχεία επιστρέφουν πιο αστραφτερά από ποτέ στο τέταρτο παιχνίδι του franchise. Χρησιμοποιώντας πληθώρα οχημάτων, από αυτοκίνητα, βάρκες, μοτοσικλέτες, ελικόπτερα, αλλά και υποβρύχιες μηχανές, ο Rico μπορεί να πραγματοποιήσει θεαματικές αποδράσεις και ακροβατικά, πατώντας για παράδειγμα στις οροφές των οχημάτων, πηδώντας από ένα αυτοκίνητο σε ένα άλλο ή χρησιμοποιώντας το αλεξίπτωτό του.Πιο χρήσιμο εργαλείο ακόμη κι από τα όπλα του Rico σε αυτήν την αποστολή είναι ο γάντζος του. Πρόκειται για το σήμα κατατεθέν του ήρωα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προκαλέσεις πανικό παντού γύρω σου. Μπορεί να προσκολληθεί σε οποιοδήποτε αντικείμενο και είτε να το τραβήξει ο Rico προς το μέρος του, είτε να πάει εκείνος προς το αντικείμενο, ενώ παράλληλα μπορεί να εκτιναχθεί για να κολλήσει δύο αντικείμενα μεταξύ τους και αυτό στον κόσμο του Just Cause ανοίγει διάπλατα τις πόρτες της διασκέδασης.Στο Just Cause 4, ο γάντζος έχει ακόμα περισσότερες δυνατότητες, αφού μπορείς να προσαρμόσεις τη χρήση του στα γούστα σου με διάφορα mods, που θα βρεις στον χάρτη. Μπαλόνια, ρουκέτες και σύρματα μπορούν να ενωθούν με οχήματα, εχθρούς, εκρηκτικά βαρέλια και διάφορα άλλα αντικείμενα, προκαλώντας απίστευτο χάος!Στο νέο παιχνίδι βλέπουμε το ανανεωμένο δυναμικό σύστημα καιρικών συνθηκών που φέρνει ακραία φαινόμενα, όπως ανεμοστρόβιλους και ηλεκτρικές καταιγίδες. Ο Rico μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτά σε συνδυασμό με το χάος, για το οποίο μιλούσαμε πριν και να προκαλέσει... πανικό στο τετράγωνο.Οι τοποθεσίες που θα επισκεφθείς με τα οχήματα, το αλεξίπτωτο και το πιστό σου wingsuit εκτείνονται από πλούσια σε βλάστηση τροπικά δάση, μέχρι ερήμους και χιονισμένες κορυφές. Ανακάλυψε την Solis, μια χώρα της Ν. Αμερικής που διαθέτει αμέτρητα αξιοθέατα, από πυκνοκατοικημένες πόλεις μέχρι αγροτόσπιτα στο ύπαιθρο και διάλυσε τα πάντα στο πέρασμά σου.To Just Cause 4 ένα παιχνίδι που σου επιτρέπει να γίνεις δημιουργικός με τις καταστροφές που μπορείς να προκαλέσεις. Δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο για να ξεδώσεις...