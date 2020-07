Far Cry 6: Επιστρέφει ο... Vaas;

Του Παύλου Κρούστη



To event της Ubisoft, στο οποίο η εταιρεία θα παρουσιάσει τα νέα της παιχνίδια, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Κυριακή, 12 Ιουλίου, στις 22:00 ώρα Ελλάδος. Οι φίλοι της εταιρείας μπορούν να περιμένουν να δουν νέα για το Assassin's Creed Valhalla, το ολοκαίνουργιο Hyper Scape και το Watch Dogs Legion, ενώ πριν λίγο είχαμε επίσημο teaser και για το Far Cry 6.

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp — Far Cry (@FarCrygame) July 10, 2020

Πριν λίγες ώρες είχαμε μια καταχώρηση στο PlayStation Store που διέρρευσε: η σελίδα του Far Cry 6. Από εκεί αντλήθηκαν αρκετές πληροφορίες. Για αρχή, όπως επιβεβαιώθηκε και μέσω του επίσημου teaser, έναν εκ των βασικών χαρακτήρων και πιθανώς τον "κακό" της υπόθεσης θα τον υποδύεται ο μοναδικός Giancarlo Esposito. Ο ηθοποιός, ο οποίος κουβαλά χρόνια εμπειρίας στην τηλεόραση και κινηματογράφο, αλλά έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του "κοτοπουλά" στα Breaking Bad και Better Call Saul, έχει συμμετάσχει και σε "μεγαθήρια", όπως The Mandalorian, Westworld, The Boys ανάμεσα σε άλλα.

To παιχνίδι θα διαδραματίζεται στην Yara, έναν τροπικό παράδεισο, τον οποίο κυβερνά ο δικτάτορας, Anton Castillo (Giancarlo Esposito) με τον γιο του, τον Diego. Οι δυο τους θέλουν να "επαναφέρουν την παλαιότερη δόξα του κράτους τους" και δεν θα σταματήσουν σε τίποτα. Η βαναυσότητα αυτή δημιουργεί την Αντίσταση, στην οποία παίρνετε μέρος εσείς, ο παίκτης, που θα αναλάβετε τον ρόλο του Dani Rojas, ενός πολεμιστή που θα προσπαθήσει να ελευθερώσει τον λαό από τη δικτατορία, πολεμώντας τους στρατιώτες του Castillo.

H περιγραφή του παιχνιδιού αναφέρει ότι έχουμε το μεγαλύτερο "Far Cry playground" μέχρι τώρα και εκτείνεται σε παραλίες, ζούγκλες, αλλά και την πρωτεύουσα της Yara. Στη διάθεσή σας θα έχετε τους Amigos, τους πρώην "Fangs for Hire" δηλαδή, αλλά και αυτοσχέδια όπλα και οχήματα.

Στο store αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το παιχνίδι θα αναβαθμιστεί δωρεάν από την PlayStation 4 έκδοση στην PlayStation 5, το οποίο σημαίνει ότι είτε αγοράσετε την PS4 έκδοση ή την PS5 είναι το ίδιο, ενώ θα παίζετε στο PS5 με τις αναμενόμενες βελτιώσεις, χωρίς όμως να γνωρίζουμε ακόμη ποιες θα είναι αυτές ακριβώς. Αναμένεται να γίνει το ίδιο και μέσω της λειτουργίας Smart Delivery για Xbox One και Xbox Series X.

Τέλος, αναφέρεται η ημερομηνία κυκλοφορίας του παιχνιδιού, που είναι 18 Φεβρουαρίου 2021.

Έπειτα από την παραπάνω αποκάλυψη, οι αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα σχετικά με το παιχνίδι έχουν πάρει φωτιά και οι fans φαίνεται να ανακάλυψαν κάτι, το οποίο μπορεί βέβαια να μην σημαίνει και τίποτα.

Στην παραπάνω φωτο βλέπουμε ότι υπάρχουν ομοιότητες ανάμεσα στον γιο του Anton Castillo, τον Diego, και τον Vaas Montenegro, έναν από τους "κακούς" του Far Cry 3, που είχε κυκλοφορήσει το 2012. Ο Vaas είναι ένας από τους δημοφιλέστερους χαρακτήρες όχι μόνο για τη σειρά, αλλά για ολόκληρη τη βιομηχανία και οι fans ζητούν εδώ και καιρό την επιστροφή του. Η σειρά Far Cry έχει ακολουθήσει την οδό των sequels μόνο μια φορά με το New Dawn που συνέχισε μετά τα γεγονότα του 5, οπότε αν όντως ο μικρός Diego είναι ο Vaas, τότε το Far Cry 6 θα είναι prequel του 3. Ο ηθοποιός που ενσαρκώνει τον Vaas, Michael Mando, πρόσφατα είχε αφήσει υπόνοιες ότι μπορεί να επανέλθει ο χαρακτήρας σύντομα.

Φυσικά, όλα αυτά μπορεί να είναι απλά θεωρίες συνωμοσίας και τίποτα παραπάνω. Αναμένουμε και επίσημα νεότερα ενώ το Far Cry 6 θα αποκαλυφθεί στο Ubisoft Forward, στις 12 Ιουλίου.