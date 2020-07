Ημερομηνία κυκλοφορίας για το The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Η Bandai Namco Entertainment ανακοίνωσε σήμερα επιτέλους την ημερομηνία κυκλοφορίας για το νεό παιχνίδι της σειράς "The Dark Pictures Anthology", Little Hope. Ο καινούργιος τίτλος θα κυκλοφορήσει για PlayStation 4, Xbox One και PC στις 30 Οκτωβρίου.



Το Little Hope σάς βάζει στον ρόλο 4 φοιτητών και ενός καθηγητή, που έχουν παγιδευτεί σε μία πόλη με μυστηριώδη ομίχλη. Θα πρέπει να αποκαλύψουν τι κρύβει το παρελθόν της πόλης για να καταφέρουν να ξεφύγουν από τις σκοτεινές δυνάμεις που θέλουν να παγιδεύσουν τις ψυχές τους στην κόλαση.







Το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο σε ένα limited edition bundle, που θα περιλαμβάνει και το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, Man of Medan, έναν υφασμάτινο χάρτη, δύο pins και ένα steelcase με 4 διαθέσιμες θέσεις για τα παιχνίδια του "The Dark Pictures Anthology" που ήδη κυκλοφορούν και πρόκειται να κυκλοφορήσουν κυκλοφορήσουν. Θα είναι επίσης διαθέσιμο σε Collector's έκδοση, που θα περιλαμβάνει τα ίδια με την προηγούμενη έκδοση (χωρίς το Man of Medan) αλλά και μια ρέπλικα κούκλας του 1692. Η έκδοση αυτή θα είναι αποκλειστικά διαθέσιμη μέσω του ψηφιακού καταστήματος της Bandai Namco Entertainment Europe. Pre-order bonus δίνεται πρόωρη πρόσβαση στο "The Curator's Cut" που προσθέτει νέες σκηνές, διαφορετικούς χαρακτήρες για να χειριστείτε και άλλα.







Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, Man of Medan, μπορείτε να διαβάσετε την κριτική του zougla.gr.