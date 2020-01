Πατέρας τροποποίησε gaming χειριστήριο για να μπορεί να παίξει η κόρη του με παραπληγία

Ο Rory Steel από το Jersey, εκτός από επικεφαλής του Digital Jersey Academy, είναι και ο μπαμπάς της μικρής Ava, η οποία πάσχει από HSP (οικογενής σπαστική παραπληγία) με αποτέλεσμα να έχει χαμηλότερη κινητική ικανότητα από τον μέσο άνθρωπο.



Πατέρας και κόρη δηλώνουν λάτρεις των βιντεοπαιχνιδιών, όμως παρ' όλα αυτά οι χειρισμοί μερικών παιχνιδιών είναι υπερβολικά περίπλοκοι για την Ava, όπως αυτοί του The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Έτσι, ο Steel αποφάσισε να τροποποιήσει το Adaptive Controller του Xbox για άτομα με ειδικές ανάγκες, ώστε να λειτουργεί στο Nintendo Switch, επιτρέποντας στην κόρη του να παίξει το εν λόγω παιχνίδι.



Ο ευρηματικός πατέρας ανάρτησε στο Twitter μερικά βίντεο από τη διαδικασία που ακολούθησε για να αλλάξει το χειριστήριο, καταφέρνοντας να τραβήξει την προσοχή των Microsoft και Logitech, οι οποίες προσφέρονται να τον βοηθήσουν να δημιουργήσει μια δεύτερη, καλύτερη εκδοχή του controller. Ο Steel δήλωσε πως θα συνεργαστεί και με τις δύο εταιρείες, όμως σκοπεύει να δημιουργήσει ένα walkthrough guide για το αυτοσχέδιο μοντέλο του ώστε να μπορούν να το φτιάξουν όσοι το επιθυμούν.

Finished! Ava gives my homemade #accessibility controller V1.0 the thumbs up. She can play @Nintendo #BreathoftheWild on her #switch like her friends now. All thanks to @Microsoft 🙌 #adaptiveController #XAC @brycej @ArranDyslexia @shanselman pic.twitter.com/dOhGnUFZa0