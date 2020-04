Στήριξη κατά του κορωνοϊού: Aγοράστε με 28€ παιχνίδια αξίας 1000$

Στις δύσκολες αυτές μέρες που περνάμε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μείνουμε σπίτι για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας. Το Humble Bundle θέλοντας να βοηθήσει στην καταπολέμηση του ιού αποφάσισε να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να κυκλοφορήσει ένα τεράστιο πακέτο από παιχνίδια και διάφορα e-books / comics σε απίστευτα χαμηλή τιμή.







Πιο συγκεκριμένα, το Conquer Covid-19, όπως ονομάζεται, περιέχει 45 παιχνίδια και 24 e-books/comics συνολικής αξίας περίπου 1000$. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν δικά σας με μόλις 28€, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη οργανισμών που ασχολούνται με τον κορωνοϊο και στην αγορά εξοπλισμού για νοσοκομεία.



Το πακέτο περιέχει μερικά εξαιρετικά παιχνίδια όπως τα Hollow Knight, Superhot, The Witness, Undertale, Into the Breach, Fahrenheit, Darksiders II Deathinitive Edition κ.α.



Η προσφορά θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Απριλίου.



Για να αποκτήσετε το πακέτο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.



Πηγή: VG24.gr