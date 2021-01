Ο Άρης Δραγώνης φτιάχνει το The Shore, ένα ελληνικό παιχνίδι τρόμου

Συνέντευξη: Βασίλης Τατσιόπουλος

Το trailer του The Shore αρπάζει την προσοχή γρήγορα και με άνεση, ειδικά αν είστε λάτρεις του τρόμου και, ακόμα περισσότερο, της βιβλιογραφίας του Λάβκραφτ. Βλέπουμε μία παραλία που αναδίδει απόκοσμη «μυρωδιά», με ψυχρά χρώματα να κυριαρχούν και μαύρη, αλλόκοτη άμμο κάτω από τα πόδια μας. Το The Shore είναι ένα παιχνίδι τρόμου-εξερεύνησης που παίζει σε πρώτο πρόσωπο και περιλαμβάνει γρίφους, μονομαχίες με δαιμονικές παρουσίες, αλλά και τεράστιους, Μεγάλους Παλαιούς. Ο Μέγας Κθούλου δεν κοιμάται πια, η Θάλασσα μας ψιθυρίζει και εμείς ακολουθούμε το κουβάρι του μυστηρίου, με στόχο να βρούμε την κόρη μας στο παράξενο νησί μετά από ένα ναυάγιο.

Φυσικά, είναι πολλά τα παιχνίδια που αντλούν τη θεματολογία τους αλλά και τα άμεσα ερεθίσματά τους από το έργο του Λάβκραφτ. Σε τι διαφέρει το The Shore; Αρχικά, είναι λιγότερες οι φορές που βλέπουμε τόσο άμεση και μεγαλειώδη αποτύπωση των πλασμάτων της βιβλιογραφίας του συγγραφέα, καθώς συνήθως τα διάφορα σενάρια περιλαμβάνουν νύξεις στους Μεγάλους Παλαιούς ή σε άλλες δημιουργίες της πένας του Λάβκραφτ. Σπάνια έχουμε την ευκαιρία να αντικρίσουμε τον Κθούλου σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια και να τον κοιτάξουμε στα μάτια με δέος. Επίσης, το The Shore γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον όταν μαθαίνουμε πως είναι ένα indie παιχνίδι που αναπτύσσεται από πολύ μικρό αριθμό ανθρώπων. Και, τέλος, πρόκειται για τίτλο του οποίου ο βασικός δημιουργός είναι Έλληνας που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα, στη Λάρισα συγκεκριμένα.



Αφού είδα το πρόσφατο trailer του The Shore, και με δεδομένο το μεγάλο μου ενδιαφέρον για παιχνίδια τρόμου, έψαξα περισσότερο για πληροφορίες γύρω από τον τίτλο. Έχουμε δει κι άλλες προσπάθειες στο είδος από εγχώριες εταιρείες και δημιουργούς, όμως το συγκεκριμένο παιχνίδι δείχνει να έχει άλλη στόφα και μοιάζει να ανήκει σε άλλη κατηγορία από όσα συνηθίζουμε να παίζουμε από «μικρούς» developers της χώρας μας. Καλύτερος τρόπος να μάθεις περισσότερα από το να βουτήξεις απευθείας στην πηγή δεν υπάρχει, κι έτσι αποφάσισα να ρωτήσω τους ίδιους τους δημιουργούς σχετικά με τις προθέσεις τους, τις συνθήκες της ανάπτυξης του The Shore, αλλά και τις φιλοδοξίες πίσω από το εγχείρημα.



Ο δημιουργός του The Shore, λοιπόν, είναι ο Άρης Δραγώνης, και είναι υπεύθυνος για όλα τα visuals που θα δούμε μέσα στο παιχνίδι, «από τον σχεδιασμό των τεράτων μέχρι και την άμμο που πατάει ο χαρακτήρας», όπως λέει ο ίδιος.



Μάλιστα, ο δημιουργός δούλευε για 11 συνεχόμενους μήνες το project μόνος του, εργαζόμενος από το σπίτι του στη Λάρισα, όπου και διαμένει. Πάντως, σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν προέκυψε κάποια δυσχέρεια κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του παιχνιδιού» η οποία να σχετίζεται με την ανάπτυξή του στην Ελλάδα. Τι είναι, όμως, το The Shore; Με βάση τα λόγια του δημιουργού του, είναι «παιχνίδι τρόμου-μυστηρίου, γρίφων, εξερεύνησης που θυμίζει πολύ το Dear Esther».



Συνεχίζοντας, ο Άρης Δραγώνης μού λέει πως στο The Shore η περιπέτειά μας θα ξεκινήσει με πιο κλασικό τρόπο, «με τον πρωταγωνιστή και την κόρη του να ναυαγούν σε ένα αφιλόξενο και άγνωστο νησί. Μόλις συνέλθει από το ναυάγιο θα αντιληφθεί ότι το παιδί του αγνοείται. Μοναδικός του στόχος, η εύρεση της». Στη συνέχεια, ωστόσο, έρχεται το κομμάτι του τρόμου, και αντιμετωπίζουμε «ορδές από κοσμικές οντότητες (εμπνευσμένες από την μυθολογία του H.P Lovecraft)». Έτσι, όσο κι αν περιμένατε να δείτε ένα παιχνίδι που θα βασίζεται αποκλειστικά στην αφήγηση, όπως το Dear Esther που μάλιστα αναφέρει ο δημιουργός ως επιρροή για την ανάπτυξη του The Shore, εδώ υπάρχει μάχη, αλλά και gameover. Σίγουρα πρόκειται για ενδιαφέρουσα και απροσδόκητη προσέγγιση για το είδος, και ο δημιουργός του κόσμου του The Shore υπόσχεται μία πρωτόγνωρη εμπειρία για τα σημερινά δεδομένα.









Ο Άρης Δραγώνης, βασικός δημιουργός του The Shore, αφού δούλεψε αδιάκοπα για 9 μήνες στο παιχνίδι του, συνειδητοποίησε πως «ο όγκος εργασίας και οι απαιτήσεις άρχισαν να αυξάνονται. Γεγονός που συνέβαλε στην επέκταση της ομάδας». Ο ίδιος συνεχίζει, λέγοντας: «Αρχικά, ξεκίνησα να δουλεύω μαζί με έναν προγραμματιστή ο οποίος ασχολούταν με τα τεχνικά μέρη ώστε εγώ να μπορέσω να επικεντρωθώ στη δημιουργία γραφικών, τεράτων, περιβάλλοντος και ό,τι έχει να κάνει με τα οπτικά μέσα στο The Shore».



«Τους τελευταίους 9 μήνες περίπου, ξεκίνησα τη συνεργασία μου με 3 sound designers και ακόμα ένα άτομο το οποίο ανέλαβε την προώθηση του παιχνιδιού». Συνεπώς, μιλάμε για μία πολύ μικρή ομάδα, το αποτέλεσμα της δουλειάς της οποίας φαίνεται πως θα δικαιώσει τον κόπο της. Εκτός από την ανάπτυξη, η έκδοση επίσης γίνεται σε παρόμοιο ύφος: «Η έκδοση του τίτλου θα γίνει αποκλειστικά από εμένα. Δεν θα υπάρξει κάποιος εξωτερικός publisher, επομένως τα δικαιώματα του παιχνιδιού θα παραμείνουν στην κατοχή μου. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες» μου λέει ο Άρης.





Η ιδέα υπήρχε, το ταλέντο και οι γνώσεις επίσης, όμως για να υλοποιηθεί το όνειρο του δημιουργού, όπως το είχε στο μυαλό του, χρειάζονταν και οι πόροι, και έτσι εκείνος στράφηκε σε πλατφόρμα crowdfunding για να «ξεπεράσει τις αρχικές του βλέψεις για το παιχνίδι». Ο Άρης Δραγώνης τονίζει, αναφερόμενος σε όσους στήριξαν την προσπάθειά του: «Με τη βοήθεια όλων των υποστηρικτών, τους οποίους ευχαριστώ, καταφέραμε να ανεβάσουμε ένα βήμα παραπάνω όλο το παιχνίδι. Δίχως τη δράση αυτή, δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε το συγκεκριμένο υλικό σε αυτό το χρονικό διάστημα. Για να είμαι ειλικρινής το συναίσθημα να υποστηρίζει κάποιος την ιδέα σου ώστε να γίνει πραγματικότητα δεν μπορεί να περιγραφεί πλήρως με τις λέξεις».



Με βάση τον σχεδιασμό των τεράτων του The Shore, είναι εμφανές πως ο δημιουργός τους έχει κάποιο σχετικό background, αφού βλέπουμε πελώρια, εντυπωσιακά πλάσματα με ιδιαίτερη λεπτομέρεια, που προκαλούν δέος. «Το The Shore σαν project μετράει ήδη πάνω από 24 μήνες. Στο παρελθόν έχω δουλέψει για αρκετά indie games και studios τα οποία έχουν αναπτύξει δημοφιλή projects. Πριν το The Shore δούλευα για άλλα games ως 3D character modeler σχεδιάζοντας χαρακτήρες για πολλούς τίτλους» λέει ο Άρης Δραγώνης. Αν θέλετε να δείτε δείγματα της εντυπωσιακής δουλειάς του, μπορείτε να επισκεφτείτε το προσωπικό του προφίλ/πορτφόλιο στο ArtStation: https://www.artstation.com/eleszar1.





Παρόλο που πρόκειται για τίτλο που αναπτύσσεται στην Ελλάδα, δεν θα δούμε έντονα ελληνικά στοιχεία παίζοντάς τον, κάτι που είναι αναμενόμενο. Ένα setting στην Ελλάδα, με έντονα στοιχεία της χώρας, δεν θα ήταν εύκολο να προσαρμοστεί σε μία λαβκραφτιανή ιστορία τρόμου, εκτός αν είχε να κάνει με χταποδάκια στην παραλία και πλοκάμια καλαμαριού με λεμόνι. Η χώρα μας έχει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν περισσότερο σε ιστορίες τύπου folk horror, άλλωστε. Επίσης, οι διάλογοι και οι υπότιτλοι στο The Shore έρχονται μόνον στα αγγλικά. «Ο λόγος πολύ απλός, για να προστεθεί άλλη μια γλώσσα θα υπάρξει και το σχετικό κόστος το οποίο παρεμπιπτόντως είναι αρκετά μεγάλο και για εμάς τους Indie Devs το διαθέσιμο budget είναι περιορισμένο» μου λέει ο Άρης.





Ωστόσο, σε μία κίνηση που σίγουρα έχει ενδιαφέρον, ο δημιουργός έχει βάλει στο The Shore το ελληνικό στοιχείο, που «είναι μια αναφορά στον Λεωνίδα και τους 300». Φαντάζομαι πως πρόκειται για κομμάτι του lore, του σεναριακού υπόβαθρου, που θα συνδέει κάπως γεγονότα της Αρχαίας Ελλάδας με τις πελώριες κοσμικές οντότητες, όμως περιμένω να παίξω για να δω περισσότερα. Εξάλλου, σύμφωνα με τον δημιουργό, ο οποίος μου λέει πως έκανε εκτενή έρευνα προτού ξεκινήσει την ανάπτυξη του παιχνιδιού «η συγκεκριμένη μυθολογία [σ.σ. του Λάβκραφτ] δεν θα μπορούσε να ταιριάξει με ελληνικά τοπία, χώρους, μνημεία ή οτιδήποτε άλλο». Όσο κι αν ενδιαφέρομαι να δω ιστορίες τέτοιου τύπου σε ελληνικό setting, με στοιχεία της χώρας, μάλλον συμφωνώ με τα λεγόμενα και την προσέγγιση του δημιουργού.





Όσον αφορά στη μυθολογία του Λάβκραφτ και την αξιοποίησή της, ο Άρης λέει: «Τα έργα του H.P Lovecraft αποτέλεσαν έμπνευση. Βασισμένος σε αυτά έχω δημιουργήσει τη δική μου πλοκή, ακολουθώντας τη σωστή δομή και διαδικασία προσαρμόζοντας με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια μπορούσα την ιστορία, την ατμόσφαιρα με στοιχεία του Lovecraft». Έτσι, θα πρέπει να περιμένουμε «αρκετά βασικά στοιχεία από τα βιβλία», προσαρμοσμένα όμως σε πρωτότυπο σενάριο του δημιουργού, και όχι μία διασκευή κάποιοι διηγήματος του Λάβκραφτ.



Κρίνοντας από τα trailer και με βάση όσα αναφέρει ο Άρης Δραγώνης, φαίνεται πως το The Shore θα είναι τίτλος που θα συνδυάζει διάφορα στοιχεία gameplay, με χαρακτηριστικά από παιχνίδια γρίφων, από τρόμου-επιβίωσης και από περιπέτειες που στηρίζονται στην εξερεύνηση. Επιπλέον, όλα δείχνουν πως ο τρόμος του The Shore θα «πατάει» στις αρχές της σχολής του Λάβκραφτ, με την «παράνοια» και το αρχαίος δέος στο επίκεντρο, αλλά και μία συνεχή αίσθηση φόβου. Εξάλλου, όταν ρώτησα τον δημιουργό του The Shore αν θα ξαναπάω σε παραλία αφού θα έχω παίξει ήδη το The Shore, εκείνος λέει πως πλέον θα πρέπει να προσέχω, καθώς θα ξέρω ότι «όλα μπορούν να αλλάξουν από μια στιγμή στην άλλη». Ευτυχώς, δεν θα πρέπει να περιμένουμε για πολύ, αφού το The Shore κυκλοφορεί για PC στις 19 Φεβρουαρίου.



Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του The Shore σε Steam, Twitter, Facebook, Instagram, Discord και Reddit.