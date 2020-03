Tο battle royale του Call of Duty: Modern Warfare έρχεται άμεσα και είναι... δωρεάν!

Υπό τους ήχους του LL Cool J και του Mama Said to Knock you Out, η Activision έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer για το νέο Battle Royale mode του Call of Duty: Modern Warfare.



Το Call of Duty: Warzone όπως αποκαλείται, έρχεται αύριο και θα διατίθεται δωρεάν προς όλους. Διαθέτει δύο modes: το Plunder και το Battle Royale. Οι κάτοχοι του Call of Duty: Modern Warfare θα χρειαστεί απλά να κάνουν update στην εφαρμογή, ενώ οι νέοι παίκτες μπορούν να κατεβάσουν και μεμονωμένα το νέο Warzone από όλα τα ψηφιακά καταστήματα. Στο νέο mode που ονομάζεται Plunder οι παίχτες καλούνται να συλλέξουν όσο περισσότερα χρήματα μπορούν, εξουδετερώνοντας αντιπάλους, από floor loot ή εκτελώντας συμβόλαια.



Το Warzone θα υποστηρίζει cross-play λειτουργίες ενώ η πρόοδος από τα season pass του Call of Duty: Modern Warfare θα μεταφέρεται στο Warzone.