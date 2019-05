Το Call of Duty: Modern Warfare έρχεται στις 25 Οκτωβρίου

Η πιο γνωστή σειρά του Call of Duty επιστρέφει με το Call of Duty®: Modern Warfare® το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Οκτωβρίου. Ο νέος τίτλος της Activision που αναπτύχθηκε από την Infinity Ward, τραβά τους παίκτες σε σύγχρονες συγκρούσεις, οπού αποφάσεις της κάθε στιγμής μπορούν να επηρεάσουν την παγκόσμια ισορροπία εξουσίας. Το νέο Modern Warfare θα διαθέτει μία επική single-player ιστορία, multiplayer mode γεμάτο δράση και νέο co-operative gameplay.

“Είναι ένα νέο Modern Warfare επαναπροσδιορισμένο με κάθε τρόπο,” ανέφερε ο Dave Stohl, co-Studio Head, της Infinity Ward. “Δημιουργούμε μια συναισθηματικά φορτισμένη εμπειρία, η οποία είναι εμπνευσμένη από τον κόσμο του σήμερα, όπου οι κανόνες είναι γκρίζοι και οι γραμμές μάχης θολές. Οι παίκτες θα συμμετέχουν σε ένα ποικίλο cast διεθνών ειδικών δυνάμεων και μαχητών της ελευθερίας, σε αποστολές στις Ευρωπαϊκές πόλεις καθώς και εκτάσεις της Μέσης Ανατολής. Είναι έντονο, είναι συναρπαστικό και ανυπομονούμε να το παίξουν οι fans μας τον Οκτώβριο.”

“Κάθε απόφαση για τον σχεδιασμό έχει γίνει έχοντας τους παίκτες στο μυαλό μας”, είπε ο Patrick Kelly, Creative Director και co-Studio Head της Infinity Ward. “Με την κυκλοφορία του Modern Warfare, κάνουμε βήματα για να ενώσουμε την κοινότητα. Πρώτον, σχεδιάζουμε το Modern Warfare να παίζεται μαζί σε PC και κονσόλα μέσω υποστήριξης cross-play. Δεύτερον, καταργούμε το παραδοσιακό season pass, ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερους δωρεάν χάρτες και περιεχόμενο, καθώς και post-launch events σε όλους τους παίκτες. Αυτή είναι μόνο η αρχή. – Θα ακολουθήσουν πολλά περισσότερα.”

Το Call of Duty: Modern Warfare έχει αναπτυχθεί με μία νέα μηχανή γραφικών, η οποία θα προσφέρει μία εντυπωσιακή και φωτορεαλιστική εμπειρία. Η νέα τεχνολογία χρησιμοποιεί τις τελευταίες εξελίξεις. Physical based rendering τελευταίας τεχνολογίας, νέο hybrid tile based streaming system, νέο PBR decal rendering system, καθολικός ογκομετρικός φωτισμός, 4K HDR, DirectX Raytracing (PC) και πολλά περισσότερα όπως νέο GPU geometry pipeline. Η φασματική απόδοση παρέχει θερμική ακτινοβολία θερμότητας και αναγνώριση υπερύθρων για θερμική και νυχτερινή όραση. Η τεχνική επένδυση προσφέρει πρωτοποριακό animation, καθώς και σύστημα σχεδιασμού σχήματος, ενώ τα νέα εργαλείου ήχου υποστηρίζουν Dolby ATMOS, σε υποστηριζόμενες πλατφόρμες, καθώς και τα τελευταία εφέ προσομοίωσης ήχου.





To Call of Duty: Modern Warfare, θα κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 25 Οκτωβρίου. Το Call of Duty: Modern Warfare έχει ως publisher την Activision, θυγατρική της Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI) με δημιουργούς την Infinity Ward, και επιπλέον υποστήριξη της Raven Software.





Νικητής πολυάριθμων βραβείων μετά την κυκλοφορία του το 2007, συμπεριλαμβανομένου του Academy of Interactive Arts and Sciences “Game of the Year,” το Call of Duty 4: Modern Warfare έλαβε παγκόσμια αναγνώριση καθώς κέρδισε τις καρδιές των οπαδών του παγκοσμίως . Με τα δύο sequels που ακολούθησαν, η Modern Warfare σειρά έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι ως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια.