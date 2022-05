Το Γκόλουμ από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών έρχεται σε κονσόλες και PC

H Daedalic Entertainment και η NACON είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την ημερομηνία κυκλοφορίας του The Lord of the Rings: Gollum - οι πιο εμβληματικοί χαρακτήρες των ιστοριών φαντασίας θα κυκλοφορήσουν σε PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S την 1η Σεπτεμβρίου 2022. Η έκδοση Nintendo Switch έχει προγραμματιστεί για αργότερα αυτό το έτος.







Το The Lord of the Rings: Gollum, βασισμένο στη θρυλική τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών από τον J.R.R. Tolkien, μας μεταφέρει πίσω από τα παρασκήνια των πρώτων κεφαλαίων της Συντροφιάς του Δαχτυλιδιού και μας εξηγεί την ιστορία του Gollum.





Αφού έχασε το πολύτιμο δαχτυλίδι από τον Μπίλμπο Μπάγκινς, ο Gollum αποφασίζει να φύγει από τα Misty Mountains και ξεκινάει ένα ριψοκίνδυνο ταξίδι που τον οδηγεί μέσα από τα μπουντρούμια του Bard-dûr μέχρι το βασίλειο των ξωτικών στο Mirkwood. Για να επιβιώσει από τους κινδύνους στο ταξίδι του στη Μέση Γη, ο Gollum πρέπει να ξεγλιστρήσει από αυτούς, να σκαρφαλώσει και να χρησιμοποιήσει όλη του την πονηριά. Έχει επίσης να αντιμετωπίσει την ανθρώπινη πλευρά του – τον Sméagol. Εξαρτάται από τους παίκτες αν θέλουν να έχει ο Gollum το πάνω χέρι όταν πρόκειται για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων ή να αφήσει τον Sméagol να αναλάβει. Το Gollum συναντά επίσης γνωστούς χαρακτήρες από τα βιβλία καθώς και μερικά νέα πρόσωπα.













Το The Lord of the Rings: Gollum έχει αναπτυχθεί από την Daedalic Etertainment σε επίσημη συνεργασία με την Middle-earth Enterprises και θα εκδοθεί σε κοινή συνεργασία των Daedalic Entertainment και NACON. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει σε PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, την 1η Σεπτεμβρίου 2022.