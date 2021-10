Το «Oddworld: Soulstorm Enhanced edition» κυκλοφορεί στα τέλη Νοεμβρίου

Η Microids και η Oddworld Inhabitants ανακοίνωσαν με ενθουσιασμό ότι το «Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition», ένα action/adventure platform game, θα διατίθεται έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2021 σε όλα τα συστήματα Xbox και PlayStation, αλλά και στο Epic Games Store. Όπως υποδηλώνει το όνομα, είναι ενισχυμένο και προσφέρει στους παίκτες βελτιωμένους μηχανισμούς στο gameplay και στον κώδικα κίνησης του χαρακτήρα, αλλά και όλα τα updates που εφαρμόστηκαν μέχρι σήμερα.

Δύο νέα συστήματα προστέθηκαν στον κατάλογο των ήδη διαθέσιμων συστημάτων (PlayStation 4, PlayStation 5 και Epic Games Store): το Xbox Series X|S και το Xbox One.

Οι Collector's Editions και οι Day One Editions του «Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition» για το Xbox Series X|S και το Xbox One είναι πλέον διαθέσιμες για προ-παραγγελία. Όσοι προ-παραγγείλουν την Day One Edition ή την Collector's Edition στα καταστήματα λιανικής που συμμετέχουν στην ενέργεια θα αποκτήσουν πρόσβαση στο Original Soundtrack του παιχνιδιού και σε ένα Digital Artbook.

Η Day One Edition προσφέρει το παιχνίδι σε μια συλλεκτική, μεταλλική θήκη.

Η Collector’s Edition προσφέρει τα εξής:

Μια ξεχωριστή συλλεκτική συσκευασία.

Τη standard edition του Oddworld: Soulstorm.

Μια συλλεκτική μεταλλική θήκη.

Ένα αποκλειστικό αγαλματίδιο του Abe ύψους 22 εκατοστών.

Ένα ανώτερης ποιότητας artbook 160 σελίδων της Pix’n Love Publishing.

Ένα αποκλειστικό μπρελόκ Mining Company.

Τρία εκτυπωμένα artworks.

Αυτοκόλλητα Ancient Mudokon Tribal.

Το τατουάζ που έχει ο Abe στο χέρι.

Βασικά Χαρακτηριστικά