Το The Grand Tour αποκτά δικό του βιντεοπαιχνίδι αγώνων

Μετά το τέλος του Top Gear οι παρουσιαστές της επιτυχημένης εκπομπής αυτοκινήτων μετακόμισαν στο Amazon Prime TV με την εκπομπή The Grand Tour. To Amazon φέρνει την εκπομπή αυτή στις κονσόλες με τη μορφή παιχνιδιού, καθώς το Amazon Game Studios του Seattle να βρίσκεται πίσω από την ανάπτυξη του τίτλου.Τo The Grand Tour Game αναπτύσσεται για κονσόλες και θα κυκλοφορήσει σε μορφή εβδομαδιαίων επεισοδίων κατά την διάρκεια της τρίτης σεζόν της εκπομπής. Δεν γνωρίζουμε πολλά για την κυκλοφορία και την διανομή του The Grand Tour Game ακόμη, όμως αναμένεται να το δούμε κοντά στον Δεκέμβριο που πιστεύεται πως θα ξεκινήσει και η εκπομπή. Το Amazon έδωσε στην δημοσιότητα trailer, αλλά και screenshots του παιχνιδιού το οποίο ακόμη είναι σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.Στο παιχνίδι θα βρισκόμαστε στο πλάι των παρουσιαστών του The Grand Tour, Jeremy Clarkson, James May και Richard Hammond ενώ θα υπάρχει και split-screen τεσσάρων παικτών αλλά και αστεία power ups όπως τα High Tea και More Horsepowers. Αξίζει να αναφέρουμε πως η εκπομπή Top Gear είχε συνεργαστεί στο παρελθόν με την Microsoft για τη σειρά racing, Forza Motorsport.