Φέτος τον Μάρτιο το Vodafone TV γιορτάζει τα 96α Βραβεία Oscars με ένα μοναδικό αφιέρωμα με οσκαρικές ταινίες που έγραψαν ιστορία στην πολυετή πορεία του θεσμού, ενώ το περιεχόμενο του μήνα εμπλουτίζεται ακόμη περισσότερο με το κινηματογραφημένο “Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor&’s Version)” στις 15 Μαρτίου, και κυρίως με το υποψήφιο για 11 βραβεία Όσκαρ “Poor Things” την πιο επιτυχημένη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου που έσπασε τα ταμεία, και έρχεται αποκλειστικά στο Disney+ και στο Vodafone TV στις 7 Μαρτίου.

Παράλληλα, το HBO παρουσιάζει την πλέον αναμενομένη τηλεοπτική προσθήκη της χρονιάς, το “The Regime”, ένα σατιρικό δράμα με την Κέιτ Γουίνσλετ.

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ DISNEY+

“POOR THINGS”

Διαθέσιμο στις 7 Μαρτίου

Από τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο έρχεται η απίστευτη ιστορία και εκπληκτική εξέλιξη της Μπέλα Μπάξτερ (Έμα Στόουν), μιας νεαρής γυναίκας που επανέφερε στη ζωή ο λαμπρός αλλά ανορθόδοξος επιστήμονας δόκτωρ Γκόντγουιν Μπάξτερ (Γουίλεμ Νταφό). Υπό την αιγίδα του Μπάξτερ, η Μπέλα διψά για μάθηση. Αναζητώντας την εμπειρία που της λείπει, το σκάει με τον Ντάνκαν Γουέντερμπερν (Μαρκ Ράφαλο), έναν επιτήδειο και διεφθαρμένο δικηγόρο, και ζει μια συναρπαστική περιπέτεια από ήπειρο σε ήπειρο. Απαλλαγμένη από τις προκαταλήψεις της εποχής της, η Μπέλα εμμένει στον στόχο της να υπερασπιστεί την ισότητα και την ελευθερία. Πρωταγωνιστούν επίσης οι Ραμού Γιούσεφ, Κρίστοφερ Άμποτ και Τζέροντ Καρμάικλ. Η υποψήφια για 11 βραβεία Oscar ταινία «Poor Things» σε σενάριο του Τόνι ΜακΝαμάρα, βασίστηκε στο βιβλίο του Άλασντερ Γκρέι και η παραγωγή είναι των Εντ Γκίνεϊ, Άντριου Λόου, Γιώργου Λάνθιμου και Έμα Στόουν.

“TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR (TAYLOR’S VERSION)”

Διαθέσιμο στις 15 Μαρτίου

Η ταινία «Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)», η οποία παρουσιάζει για πρώτη φορά, ολόκληρη τη συναυλία της Taylor Swift και περιλαμβάνει το τραγούδι «Cardigan» και τέσσερα επιπλέον ακουστικά bonus tracks, θα είναι διαθέσιμη στις 15 Μαρτίου. Η ταινία «Taylor Swift | The Eras T’ur (Taylor’s Version)», σε σκηνοθεσία Sam Wrench, έγραψε ιστορία, ξεπερνώντας τα $260 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office, καθιστώντας την ως την πιο εμπορική συναυλιακή ταινία όλων των εποχών.

“EXTRAORDINARY” K2

Διαθέσιμο στις 6 Μαρτίου

Μετά τις αποκαλύψεις του πρώτου κύκλου τα μέλη της παρέας είναι έτοιμα να προσπαθήσουν να ζήσουν σαν κανονικοί ενήλικες. Στο νέο κύκλο βλέπουμε την Κάρι και τον Κας να ξαναζωνταντεύουν την πλατωνική τους σχέση ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν για την ανεξαρτησία τους, τον Σπερματάρχη να ψάχνει να βρει πού ανήκει και την Τζεν να πασχίζει να αυτοβελτιωθεί, κάτι όχι εύκολο, αφού έχει την την τάση να σαμποτάρει τον εαυτό της.

“ΘAΝΑΤΟΣ ΚΑΙ AΛΛΕΣ ΛΕΠΤΟΜEΡΕΙΕΣ” (Death and Other Details)

Διαθέσιμο τώρα

Η σειρά «Θάνατος και Άλλες Λεπτομέρειες» διαδραματίζεται στον λαμπερό κόσμο της παγκόσμιας ελίτ και ακολουθεί την πανέξυπνη και ατίθαση Ίμοτζεν Σκοτ (Βάιολετ Μπιν), η οποία βρίσκεται στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή και γίνεται η βασική ύποπτος σε ένα μυστήριο δολοφονίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟ HBO

​“THE REGIME”

Διαθέσιμο τώρα

Αφού δεν έχει βγει από το παλάτι για αρκετό καιρό, η καγκελάριος Έλενα Βέρνχαμ έχει γίνει όλο και πιο παρανοϊκή και ασταθής, όταν στρέφεται σε έναν ασταθή στρατιώτη ως απίθανο έμπιστο. Καθώς η επιρροή του πάνω στην καγκελάριο συνεχίζει να αυξάνεται, οι προσπάθειες της Έλενα να επεκτείνει την εξουσία της έχουν τελικά ως αποτέλεσμα τόσο το παλάτι όσο και η χώρα να διαλυθούν γύρω της. Κέιτ Γουίνσλετ, Ματίας Σόναρτς στο THE REGIME, τη σειρά της χρονιάς από το ΗΒΟ.

”A REVOLUTION ON CANVAS”

Διαθέσιμο τώρα

Η Sara Nodjoumi εμβαθύνει στο μυστήριο που περιβάλλει την εξαφάνιση περισσότερων από 100 «προδοτικών» πινάκων του πατέρα της, του σπουδαίου Ιρανού μοντέρνου καλλιτέχνη Nickzad Nodjoumi. Και αυτό είναι το «A REVOLUTION ON CANVAS», το υπέροχο ντοκιμαντέρ του ΗΒΟ, που έρχεται μετά από έναν φεστιβαλικό θρίαμβο αποκλειστικά στο Vodafone TV.

ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΑ HITS ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ VIAPLAY ΣΤΟ VODAFONE TV

“ELVEN” (THE RIVER)

Διαθέσιμο τώρα

Ένα κορίτσι ξαφνικά εξαφανίζεται όταν βρίσκει ένα κομμένο χέρι σε ένα σπίτι όχι μακριά από τα ρωσοφινλανδικά σύνορα στα χιονισμένα τοπία της Νορβηγίας. Όταν ο στρατός και η αστυνομία αρνούνται να συνεργαστούν, τότε τα πράγματα ξεφεύγουν! Το ELVEN (The River), η original σειρά της Viaplay θα σας κόψει την ανάσα και θα σας παγώσει το αίμα.​

“HILMA”

Διαθέσιμο τώρα

Εξερευνώντας την ζωή της Χίλμα αφ Κλιντ, μιας από τις πιο επιδραστικές ζωγράφους του δυτικού κόσμου, ο Λας Χάλστρομ του “Chocolat” σκηνοθετεί για το Viaplay την HILMA, ένα εξαιρετικό φιλμ με την Λένα Ολίν στον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι η ταινία του μήνα. ​

Αφιέρωμα: THE OSCARS

Ταινίες που κατέκτησαν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και ξεχώρισαν για τις δυνατές ερμηνείες τους, μεγάλα blockbusters και δυνατά stories. Αυτό είναι το μεγάλο αφιέρωμα του Vodafone TV για αυτόν τον Μάρτιο, που ζευγαρώνει με τη φετινή απονομή και σας δίνει την ευκαιρία να θυμηθείτε μερικές από τις καλύτερες ταινίες των τελευταίων ετών.​

Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τίτλους μεταξύ άλλων τα υποψήφια φιλμ του Γιώργου Λάνθιμου «Κυνόδοντας», «Ο Αστακός», αλλά το «Joker» του Τοντ Φίλιπς (Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Χοακίν Φίνιξ), όπως και τα τιμημένα με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Ταινίας, «Amadeus» του Μίλος Φόρμαν, το κλασικό «Μπεν Χουρ» του Γουίλιαμ Γουάιλερ, το τρίτο μέρος της τριλογίας «Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά» του Πήτερ Τζάκσον, το «Στη Φωλιά του Κούκου» του Μίλος Φόρμαν, το επικό γουέστερν «Οι Ασυγχώρητοι» του Κλίντ Ίστγουντ, ο «Πληροφοριοδότης», το μοναδικό Όσκαρ στην καριέρα του Μάρτιν Σκορσέζε, αλλά και το «Επιχείρηση: Argο» σε σκηνοθεσία Μπεν Άφλεκ, όλα από τον πλούσιο κατάλογο της Warner.

Επίσης, από τον κατάλογο του Disney+, ο «Τιτανικός» του Τζέημς Κάμερον, «Η Χώρα των Νομάδων» της Κλόι Ζάο, «Η Μορφή του Νερού» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, το «Braveheart» του Μελ Γκίμπσον και η «Μελωδία της Ευτυχίας» του Ρόμπερτ Γουάιζ, όλες τους τιμημένες με το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, αλλά και τα οσκαρικά «Ξενοδοχείο Grand Budapest» του Γουές Άντερσον, ο «Μαύρος Κύκνος» του Ντάρεν Αρονόφσκι, το «Πλαγίως» του Αλεξάντερ Πέιν και το «Toy Story 4» του Τζος Κούλει συμπληρώνουν μαζί με το «Poor Things» του Γιώργου Λάνθιμου μεταξύ άλλων, τη μεγάλη λίστα.

Όλοι οι παραπάνω τίτλοι είναι διαθέσιμοι στο Vodafone TV.

Αφιέρωμα με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας

Γυναικείες ιστορίες, σειρές, ντοκιμαντέρ και ταινίες που παρουσιάζουν τη γυναίκα που αντιστέκεται, παλεύει, νικάει και πάλι απ’ την αρχή. Το αφιέρωμα του VODAFONE TV για την Ημέρα της Γυναίκας περιλαμβάνει 12 πολυσυζητημένους τίτλους για το πιο ουσιώδες binge- watching του μήνα. Από το «Milky Way» του Βασίλη Κεκάτου και το «Girls» της Λίνα Ντάναμ και του ΗΒΟ μέχρι το συγκλονιστικό «The Janes» των Έμα Πίλντις και Τία Λέσιν σε παραγωγή ΗΒΟ για την ιστορία των αμβλώσεων στην Αμερική του ’60 και τους 2 κύκλους του «And Just Like That», αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους τίτλους του μεγάλου αφιερώματος.

VIDEO CLUB: ΤΙΤΛΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

“AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM”

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Έχοντας αποτύχει να εξολοθρεύσει τον Aquaman την πρώτη φορά, ο Μπλακ Μάντα διψασμένος να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του, θα κάνει τα πάντα για να καταστρέψει επιτέλους τον Aquaman. Ο Τζέισον Μομόα επιστρέφει στο στο AQUAMAN AND THE LAST KINGDOM για μια περιπέτεια που δεν φαντάζεστε.

​

“THE HUNGER GAMES: Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΑΗΔΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΔΙΩΝ”

Διαθέσιμο προς ενοικίαση

Η Λούσι Γκρέι Μπερντ επιλέγεται από την Περιοχή 12 για να παλέψει μέχρι θανάτου στους 10ους Αγώνες Πείνας. Το THE HUNGER GAMES: Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΑΗΔΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΔΙΩΝ επιστρέφει στην βάση για να αφηγηθεί τα γεγονότα από την πολύ αρχή. Είστε έτοιμοι;​

«ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΓΡΟΘΙΑ» (The Iron Claw)

Διαθέσιμο προς ενοικίαση στις 8 Μαρτίου

Η ταινία του Σον Ντέρκιν είναι το συνταρακτικό και συναρπαστικό χρονικό μιας αμερικανικής οικογένειας, το επικό πορτρέτο της απίθανης ανόδου των αδελφών Φον Έριχ στην κορυφή της επαγγελματικής πάλης, κάτω από τη σκιά του πατέρα τους. Η ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΓΡΟΘΙΑ είναι μια αληθινή και τραγική ιστορία που διαδραματίστηκε στο φως της δημοσιότητας. Τζέρεμι Άλαν Γουάιτ, Ζακ Έφρον και Χάρις Ντίκινσον στα ρινγκ!

“PRISCILLA”

Διαθέσιμο προς ενοικίασης στις 7 Μαρτίου

Όταν η έφηβη Πρισίλα συναντά τον Έλβις Πρίσλεϊ σε ένα πάρτι, ο άντρας που είναι ήδη ένας σούπερ σταρ του ροκ εν ρολ γίνεται κάποιος εντελώς απροσδόκητος σε ιδιωτικές στιγμές: ένας συναρπαστικός σύντροφος, ένας σύμμαχος στη μοναξιά, ένας ευάλωτος καλύτερος φίλος. Σε σκηνοθεσία της Σοφία Κόπολα και βραβευμένη στο φεστιβάλ Βενετίας για την ερμηνεία της Κάιλι Σπάινι, αυτή η PRISCILLA είναι το b-side film που δεν ξέρατε ότι χρειαζόσασταν!