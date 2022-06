Το Evil Dead: The Game φέρνει την αγαπημένη σειρά τρόμου σε μορφή asymmetrical multiplayer

Τα horror παιχνίδια "δίνουν και παίρνουν" τα τελευταία χρόνια στα video games, μιας και έχουν δει τρομερή απήχηση. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν αναμενόμενο να δούμε μεγάλα franchises να προσπαθούν να μπουν στο παιχνίδι. Ένα από αυτά ήταν και το Friday The 13th στο παρελθόν. Αυτήν τη φορά, όμως, μιλάμε για το Evil Dead, ένα franchise που ξεκίνησε το 1981 με την πρώτη ταινία, και από τότε έχει δει sequels, παιχνίδια, κόμικ, αλλά και μία τηλεοπτική σειρά. Πριν την κυκλοφορία του νέου τίτλου της Saber Interactive, ο Ash Williams εμφανίστηκε και στο Dead by Daylight, όμως αυτό δεν ήταν αρκετό και έτσι απέκτησε και τον δικό του τίτλο.



Το Evil Dead: The Game χρησιμοποιεί τη φόρμουλα του ασύμμετρου multiplayer παιχνιδιού, βάζοντας τέσσερις παίκτες εναντίον ενός. Η συγκεκριμένη συνταγή έχει αποδειχθεί ριψοκίνδυνη στον τομέα των horror, μιας και έχει πετύχει με τίτλους όπως τα Dead by Daylight και Friday the 13th, αλλά έχει επίσης αποτύχει με το Resident Evil Resistance και άλλα.



Το βασικό κομμάτι του τίτλου θα λέγαμε πως είναι το multiplayer του. Όπως και σε αντίστοιχους τίτλους, υπάρχει μία ομάδα από survivors και ένας δαίμονας, που θα τους αποτρέψει από το να ολοκληρώσουν την αποστολή τους. Οι survivors χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, με ξεχωριστά upgrades για τον κάθε έναν. Εκεί βρίσκουμε πολλαπλές “εκδόσεις” του Ash Williams από κάθε εμφάνιση του στο franchise, αλλά και άλλους γνώριμους χαρακτήρες που είναι εκεί για να καλύψουν κάθε φαν της σειράς. Απέναντί τους βρίσκουμε τρεις δαίμονες με ξεχωριστές ικανότητες που προσφέρουν επιπλέον βάθος.







Κάθε χαρακτήρας και δαίμονας έχει το δικό του προσωπικό upgrade tree που απαιτεί αρκετό grinding, μιας και χρησιμοποιούνται πόντοι από κάθε match για να αναβαθμιστούν. Οι αναβαθμίσεις είναι αρκετά χρήσιμες και με ουσία, όμως το grinding ίσως ενοχλήσει κάποιους.



Σε αντίθεση με άλλα παιχνίδια του είδους, στο Evil Dead: The Game κάθε “αγώνας” διαρκεί παραπάνω από όσο θα περίμενε κανείς. Χωρίζεται σε τέσσερις φάσεις που διασκορπίζονται σε έναν μεγάλο χάρτη και θυμίζει έντονα open world τίτλο. Αυτό, όμως, έχει σαν επίπτωση να είναι και ο μοναδικός χάρτης που είναι διαθέσιμος στο παιχνίδι αυτήν τη στιγμή, κάτι που σε βάθος χρόνου ίσως κουράσει. Από την άλλη, καταφέρνει να διαφοροποιηθεί θετικά από τις υπόλοιπες επιλογές που υπάρχουν στην αγορά. Ιδανικά, θα θέλαμε να δούμε περισσότερο υλικό στο μέλλον, σε χάρτες αλλά και playable χαρακτήρες.









Πέρα από το multiplayer, υπάρχουν και οι αποστολές που παίζονται σε single player. Μέσα από αυτές, είχαμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε ιστορίες από το franchise με έναν κάπως απλό τρόπο, μιας και δεν είχε cutscenes ή διαλόγους, πέρα από ορισμένες εικόνες σε κομβικά σημεία, με δύο προτάσεις για να εξηγήσουν την υπόθεση και ορισμένα voice overs που επαναλαμβάνονται. Αυτό που μας έκανε εντύπωση ήταν η δυσκολία των αποστολών, που τις κάνουν αποτρεπτικές για παίκτες με μικρή εμπειρία.









Συνολικά, το Evil Dead: The Game είναι μία ευχάριστη εμπειρία, και προσπαθεί να παρουσιάσει κάτι καινούργιο στο είδος, με χάρτη που θυμίζει open world, και πολλαπλές φάσεις σε αγώνες μεγαλύτερης διάρκειας. Το single player δεν είναι ιδιαίτερα δυνατό χαρτί, ενώ ο μοναδικός χάρτης του multiplayer, ίσως κουράσει μετά από λίγο καιρό. Το μεγάλο στοίχημα που έχει να κερδίσει ο τίτλος, είναι η υποστήριξή του με νέο υλικό στο μέλλον. Το μόνο σίγουρο είναι πως είτε είστε φίλοι του franchise, είτε του είδους, θα το απολαύσετε.

Τίτλος: Evil Dead: The Game

Διαθέσιμο σε: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε σε: PS5

Εταιρεία Ανάπτυξης: Saber Interactive

Εκδότρια Εταιρεία: Saber Interactive / Boss Team Games

Είδος: Survival Horror

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 13 Μαΐου 2022

Ηλικίες: 18+