Honor 8X: Στην Πράγα είδαμε το νέο φαβορί της μεσαίας κατηγορίας

Η, ταχύτατα ανερχόμενη στη μεσαία κατηγορία της κινητής, Honor, μάς κάλεσε στην Πράγα να μας παρουσιάσει το νέο κινητό της, Honor 8X. Το νέο φαβορί της κατηγορίας "έως 300 ευρώ" κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις τόσο χάρη στα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, όσο και στον εντυπωσιακό χώρο της παρουσίασης.Το event διεξήχθη χθες, στις 11 Οκτωβρίου, στο μαγευτικό Κάστρο της Πράγας, που γέμισε με εκατοντάδες εκπροσώπους Μέσων της νοτιοανατολικής Ευρώπης και το zougla.gr ήταν εκεί. Είδαμε τα εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του Honor 8X ιδίοις όμμασι, ενώ ενημερωθήκαμε τόσο για τα νέα της εταιρείας, όπως τη φρέσκια συνεργασία με τη Red Bull, αλλά και για πρώτη φορά είδαμε τα νέα wearables, Honor Band 4.To νέο Honor 8X φαίνεται να καλύπτει κενά της μεσαίας κατηγορίας, αφού πέρα από τον ελκυστικό του μινιμαλιστικό σχεδιασμό, διαθέτει τεράστια οθόνη 6,5 ιντσών με εντυπωσιακή αναλογία screen to body (κάλυψη οθόνης) που φτάνει το 91%. Αγγίζει στα σημεία τη ναυαρχίδα της εταιρείας, Honor 10, παρόλο που θεωρητικά ανταγωνίζεται κινητά διαφορετικής κατηγορίας. Τα κομφόρ που προσφέρει όμως δείχνουν άλλα...Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά για τις καλύτερες δυνατές φωτογραφίες, ενώ διαθέτει λειτουργίες όπως το εξελιγμένο night mode, που έχουμε δει σε κατά πολύ ακριβότερα κινητά, αλλά και λειτουργία super slow motion για video recording. Μία από τις νέες λειτουργίες που παρουσιάστηκαν είναι το "eye comfort mode", δηλαδή η προστασία για τα μάτια, που χαμηλώνει τη φωτεινότητα όταν βρίσκεστε σε σκοτεινό περιβάλλον (2 nits), ώστε να μην κουράζεστε, ενώ έχει λάβει και την πρώτη πιστοποίηση που δίνεται από την TüV Rheinland για το συγκεκριμένο κομμάτι. Βελτιώσεις υπάρχουν επίσης στην ταχύτερη ανάκτηση του σήματος, όταν βρίσκεστε σε κάποιο ασανσέρ, αλλά και η ψηφιακή βελτίωση του ήχου που μεταφέρεται μέσω κλήσεων, όταν υπάρχουν δυσκολίες κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας.Συνολικά, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής συνθέτουν μια πολύ καλή value for money πρόταση: Χρησιμοποιείται ο 8-πύρηνος Kirin 710, παράλληλα με μνήμη RAM 4GB. Η οθόνη είναι 6,5" και υποστηρίζει ανάλυση FHD+ (2340x1080). Η κάμερα στο πίσω μέρος διαθέτει διπλό αισθητήρα 20MP(διάφραγμα f/1.8) + 2MP, ενώ η μπροστινή είναι στα 16MP.H μπαταρία της συσκευής είναι παραπάνω από ικανοποιητική, στα 3750mAh. Διαθέτει υποδοχή microUSB, αλλά και θύρα 3.5mm audio jack. Υποστηρίζει FM radio, dual SIM και ο αποθηκευτικός χώρος του μοντέλου που θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα είναι 64GB (επεκτάσιμο μέσω microSD).Το Honor 8X θα έρθει στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω των καταστημάτων COSMOTE / ΓΕΡΜΑΝΟΣ στα τέλη Οκτωβρίου και θα είναι διαθέσιμο σε δύο χρώματα: Μαύρο και Μπλε. Η τιμή του θα είναι 299 ευρώ.