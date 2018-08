Η LG επεκτείνει την επιτυχημένη σειρά smartphones G7 με δύο ακόμα πιο προσιτά μοντέλα

Chipset: Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobile Platform

Οθόνη: 6.1 ίντσες QHD+ 19.5:9 FullVision Super Bright Display (3120 x 1440)

Μνήμη: 4GB LPDDR4x RAM/32GB UFS 2.1 ROM/MicroSD (up to 2TB)

Κάμερα:

–Βασική κάμερα:16MP Standard Angle (F1.6 / 71°)

– Selfie κάμερα: 8MP Wide Angle (F1.9 / 80°)

–Βασική κάμερα:16MP Standard Angle (F1.6 / 71°) – Selfie κάμερα: 8MP Wide Angle (F1.9 / 80°) Μπαταρία: 3000mAh

Λειτουργικό σύστημα: Android 8.1 Oreo (Android One)

Μέγεθος: 153.2 x 71.9 x 7.9mm

Βάρος: 156g

Δίκτυο: LTE/3G/2G

Συνδεσιμότητα: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5.0 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 compatible)

Χρώματα: New Aurora Black / New Moroccan Blue

Άλλα: AI CAM† / Bright Camera / Boombox Speaker / Google Lens / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / DTS: X 3D Surround Sound / Πρότυπο IP68 αντοχής σε νερό και σκόνη / HDR10 / Google Assistant Key / Face Recognition / Fingerprint Sensor / Qualcomm Quick Charge™ 3.0 Technology / MIL-STD 810G Compliant / FM Radio

Chipset: Qualcomm® Snapdragon™ 821 Mobile Platform

Οθόνη: 6.1-inch QHD+ 19.5:9 FullVision Super Bright Display (3120 x 1440)

Μνήμη:

– LG G7+ Fit: 4GB LPDDR4x RAM / 64GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (μέχρι 2TB)

– LG G7 Fit: 4GB LPDDR4x RAM / 32GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (μέχρι 2TB)

– LG G7+ Fit: 4GB LPDDR4x RAM / 64GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (μέχρι 2TB) – LG G7 Fit: 4GB LPDDR4x RAM / 32GB UFS 2.1 ROM / MicroSD (μέχρι 2TB) Κάμερα:

– Βασική κάμερα: 16MP Standard Angle (F2.2 / 76°)

– Selfie κάμεραt: 8MP Wide Angle (F1.9 / 80°)

– Βασική κάμερα: 16MP Standard Angle (F2.2 / 76°) – Selfie κάμεραt: 8MP Wide Angle (F1.9 / 80°) Μπαταρία: 3000mAh

Λειτουργικό σύστημα: Android 8.1 Oreo

Μέγεθος: 153.2 x 71.9 x 7.9mm

Βάρος: 160g

Δίκτυο: LTE / 3G / 2G

Συνδεσιμότητα: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 4.2 BLE / NFC / USB Type-C 2.0 (3.1 compatible)

Χρώματα: New Aurora Black / New Platinum Gray

Άλλα: New Second Screen / AI CAM / Boombox Speaker / Google Lens / QLens / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / DTS: X 3D Surround Sound / Πρότυπο IP68 αντοχής σε νερό και σκόνη / HDR10 / Face Recognition / Fingerprint Sensor / Qualcomm Quick Charge™ 3.0 Technology / MIL-STD 810G Compliant / FM Radio

Κατά τη διάρκεια της IFA 2018, η LG Electronics (LG) θα παρουσιάσει δύο συναρπαστικές προσθήκες στη σειρά smartphones G7 με το LG G7 One και το LG G7 Fit. Βασισμένα στα θεμέλια του προηγμένου LG G7 ThinQ, και τα δύο νέα τηλέφωνα προσφέρουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας και εξαιρετικές τιμές για τους απαιτητικούς καταναλωτές.Πολλοί καταναλωτές στρέφουν σήμερα την προσοχή τους σε εμβληματικά smartphones, τα οποία θεωρείται ότι προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε σχέση με τα νεότερα μοντέλα μεσαίας κατηγορίας. Αυτοί οι καταναλωτές δεν συμβιβάζονται με μέτρια χαρακτηριστικά ενώ επίσης δεν είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για υπερσύγχρονα και κορυφαία χαρακτηριστικά, σε μερικά από τα σημερινά premium τηλέφωνα, που δεν θα χρησιμοποιήσουν ποτέ. Η πρόσκληση βρίσκεται στην εύρεση ενός smartphone με τη σωστή ισορροπία.Το LG G7 One είναι το πρώτο Android One smartphone της LG που συγκεντρώνει την καλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία της εταιρείας στα smartphones μαζί με τις πρόσφατες OS καινοτομίες της Google. Σχεδιασμένο για να είναι ένα από τα πιο ευέλικτα Android One smartphones στην αγορά σήμερα, το LG G7 One διαθέτει την καταξιωμένη mobile πλατφόρμα Qualcomm Snapdragon 835 σε συνδυασμό με 4GB μνήμης RAM και 32GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο. Έχει την ίδια all-glass αισθητική σχεδιασμού του LG G7ThinQ με αψεγάδιαστο μεταλλικό τελείωμα για κομψή και λεπτή εμφάνιση ενώ διαθέτει επίσης πρότυπο IP68 αντοχής σε νερό και σκόνη. Η 6,1 ιντσών οθόνη QHD+ (3120 x 1440) Super Bright έχει αναλογία οθόνης 19,5:9 FullVision και λεπτό πλαίσιο στο κάτω μέρος της οθόνης ολοκληρώνοντας το στυλ υψηλής ποιότητας που αναζητούν οι καταναλωτές.Το LG G7 One χρησιμοποιεί Android 8.1 Oreo και περιλαμβάνει μόνο τις πιο σημαντικές και πρωτοποριακές εφαρμογές, παρέχοντας στους χρήστες μια ομαλή και γρήγορη smartphone εμπειρία. Το τηλέφωνο βελτιστοποιεί αυτόματα τη background δραστηριότητα για τις πιο σημαντικές λειτουργίες έτσι ώστε να μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Οι χρήστες μπορούν εύκολα να έχουν πρόσβαση στην πλούσια εμπειρία AI του Google Assistant πατώντας το ειδικό κουμπί στο πλάι του τηλεφώνου. Το πρώτο τηλέφωνο Android One της LG θα λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις ασφαλείας με ενσωματωμένο το Google Play Protect για απόλυτη σιγουριά.Επίσης διαθέσιμο στο LG G7 One είναι το Google Lens, ο νέος τρόπος αναζήτησης της Google που χρησιμοποιεί computer vision και την τεχνολογία AI. Μέσω του Google Assistant και του Google Photos οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με αντικείμενα, να αναγνωρίσουν κείμενο, να επισκεφτούν websites, να συμπεριλάβουν επαγγελματικές κάρτες σε επαφές, να προσθέσουν νέα events στο ημερολόγιο ή να αναζητήσουν κάποιο πιάτο σε ένα μενού εστιατορίου χωρίς να χρειαστεί να πληκτρολογήσουν.Περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν τα smartphones ως κύριες συσκευές για να απολαμβάνουν μουσική και ταινίες. Το LG G7 One είναι η ιδανική συσκευή για τα παραπάνω με το 32-bit Hi-Fi Quad DAC προσφέροντας εξαιρετικό ήχο όταν συνδέεται με ποιοτικά ακουστικά. Το LG G7 One προσφέρει επίσης εικονικό τρισδιάστατο ήχο για όλο το περιεχόμενο, μέχρι 7.1 channel audio με DTS:X.Για όσους προτιμούν να ακούν μουσική χωρίς ακουστικά, το LG G7 One διαθέτει επίσης το μοναδικό ηχείο Boombox που χρησιμοποιεί τον εσωτερικό χώρο του τηλεφώνου ως ‘θάλαμο συντονισμού’ (resonance chamber) για να προσφέρει το μπάσο και τον ήχο σε διπλάσια απόδοση σε σχέση με τα συμβατικά smartphones. Όταν τοποθετείται σε μια στερεή επιφάνεια ή σε ένα κουτί, ο θάλαμος συντονισμού λειτουργεί ως woofer για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το μπάσο. Το AI CAM, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο LG V30S, θα προστεθεί με μια ενημέρωση αργότερα αυτό το έτος.Το LG G7 Fit σχεδιάστηκε για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των μοντέλων της μεσαίας κατηγορίας και των ναυαρχίδων, προσφέροντας εξαιρετική αξία και απόδοση, καθώς και βασικά χαρακτηριστικά και καινοτομίες που συναντήσαμε στο LG G7ThinQ. Διαθέτοντας το Qualcomm Snapdragon 821 σε συνδυασμό με 4GB μνήμης RAM και 32GB ή 64GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο, το LG G7 Fit συνοδεύεται από την εκπληκτική οθόνη LCD FullVision 6,1 ιντσών με ανάλυση QHD+ (3120x1440) που υποστηρίζεται από την αποκλειστική Super Bright Display LCD της LG με τη φωτεινότητα της οθόνης να φτάνει στα 1000 nits.Όπως το LG G7 ThinQ, το LG G7 Fit προσφέρει κορυφαίες και έξυπνες λειτουργίες όπως το AI CAM, 32-bit Hi-Fi Quad DAC, Boombox Speaker και DTS:X 3D Surround Sound. Το AI CAM επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν από οκτώ κατηγορίες λήψεων - πρόσωπα, φαγητό, κατοικίδιο ζώο, τοπίο, πόλη, λουλούδι, ανατολή και ηλιοβασίλεμα - για άριστες λήψεις μαζί με τρεις επιλογές εφέ για ακόμα πιο προσωποποιημένο αποτέλεσμα.«Τόσο το LG G7 One όσο και το LG G7 Fit έχουν σχεδιαστεί για να επιτρέπουν σε ακόμα περισσότερους καταναλωτές να απολαμβάνουν LG smartphones με καταξιωμένα και επιπέδου ναυαρχίδας χαρακτηριστικά», δήλωσε ο Ha Jeung-uk, Senior Vice President και Βusiness unit leader της LG Mobile Communications Company. «Καθώς το οικοσύστημα smartphone ωριμάζει, δεν αρκεί να προσφέρουμε απλά υψηλής ποιότητας και μεσαίας κατηγορίας συσκευές, εφόσον η αυξανόμενη ζήτηση συσκευών βρίσκεται κάπου στο ενδιάμεσο».Οι επισκέπτες της IFA 2018 από τις 31 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου μπορούν να επισκεφθούν το περίπτερο της LG στην αίθουσα 18 του Messe Berlin για να δουν από κοντά και να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το LG G7 One και το LG G7 Fit. Οι τιμές και άλλες σχετικές λεπτομέρειες για την αγορά των συσκευών θα ανακοινώνονται τοπικά ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους.*Οι προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και τα accessories μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.