Samsung Galaxy A53 5G και A33 5G: Εκπληκτική εμπειρία κινητής, προσιτή σε όλους

[11] Οι χρήστες πρέπει να συνδέσουν τη Samsung Galaxy συσκευή τους με τον Windows υπολογιστή τους μέσω του «Link to Windows» στο τηλέφωνο και στο Your Phone App στον υπολογιστή και να ακολουθήσουν τις οδηγίες ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης στον ίδιο λογαριασμό Microsoft. Η λειτουργία Link to Windows είναι προ εγκατεστημένη σε επιλεγμένες συσκευές Samsung Galaxy. Ο υπολογιστής (Your Phone App) απαιτεί Windows 10 ή νεότερη έκδοση. Η εφαρμογή Your Phone απαιτεί η συσκευή Samsung Galaxy να είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τον υπολογιστή. Ορισμένες εφαρμογές για κινητά ενδέχεται να περιορίζουν την κοινή χρήση περιεχομένου σε άλλες οθόνες ή μπορεί να απαιτούν μια οθόνη αφής για να είναι δυνατή η αλληλεπίδραση μαζί τους. Ορισμένες εφαρμογές στην οθόνη του τηλεφώνου ενδέχεται να απαιτούν συνδρομή και η πραγματική διεπαφή χρήστη μπορεί να είναι διαφορετική.