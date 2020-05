Το Pocophone επιστρέφει

Πρώτη εμφάνιση έκανε ο διάδοχος του πολύ επιτυχημένου Pocophone της Xiaomi. Το Poco F2 Pro, όπως θα ονομάζεται, αναμένεται να παρουσιαστεί στις 12 Μαΐου, σύμφωνα με πληροφορίες του "tipster", Ishan Agrawal, ο οποίος διέρρευσε απ' ό,τι φαίνεται τις πρώτες εικόνες από το μπροστινό μέρος της συσκευής, τα χρώματα, αλλά και τις εκδόσεις βάσει χωρητικότητας.



Σύμφωνα με το tweet του Agarwal, φαίνεται να έχει fullview σχεδιασμό, όπως και το Redmi K30 Pro και θα γίνει διαθέσιμο σε γκρι, μπλε, μωβ και λευκό σε εκδόσεις των 128GB και 256GB.



